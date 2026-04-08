Impactante pelea entre el cubano Jorge Soler y el dominicano Reynaldo López durante un partido de Grandes Ligas

Un tenso altercado ocurrido la noche del martes en el partido entre los Atlanta Braves y los Los Ángeles Angels, en el estadio de los Braves, terminó con una escena inusual en Grandes Ligas: el cubano Jorge Soler y el dominicano Reynaldo López se enfrentaron a golpes en pleno terreno y fueron expulsados.

El incidente se produjo en la quinta entrada de un juego que ya venía cargado de tensión.

Soler había conectado un jonrón en su primer turno y luego fue golpeado por un lanzamiento en su segunda aparición, lo que elevó el clima entre ambos peloteros.

El momento decisivo llegó cuando un envío del lanzador dominicano se descontroló peligrosamente cerca de la cabeza del bateador cubano.

La reacción fue inmediata. Soler abandonó la caja de bateo y encaró al pitcher en el montículo.

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, explicó Soler tras el encuentro. “Por eso salí hacia allá”.

Lo que siguió fue un intercambio de golpes que, aunque no tuvo impactos claros en un inicio, dejó una imagen especialmente llamativa: López llegó a golpear a Soler en el rostro con la pelota aún en la mano, en medio del forcejeo.

La pelea provocó un vaciado total de las bancas y la intervención urgente de jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos de ambos equipos.

Figuras como Mike Trout jugaron un papel clave al intentar contener la situación, mientras desde el banquillo de Atlanta también se lanzaban al terreno para separar a los protagonistas.

El altercado terminó con la expulsión inmediata de ambos peloteros.

El cubano fue sustituido por Jeimer Candelario, mientras que López abandonó el montículo tras 4 2/3 entradas de labor.

Más allá del momento de violencia, el contexto entre ambos jugadores añade peso al incidente.

Soler ha tenido un dominio notable frente a López a lo largo de su carrera, con 14 hits en 23 turnos, incluidos cinco jonrones.

“Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpeara, luego ese pitcheo se le fue demasiado alto y cerca de mi cabeza. A este nivel, no puedes fallar así”, señaló el cubano.

Por su parte, López negó cualquier intención de agredir y lamentó lo ocurrido: “Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas. De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento. Así que, de nuevo, es una lástima”.

Desde los banquillos también hubo reacciones que intentaron bajar la tensión.

El mánager de los Braves, Walt Weiss, defendió a su lanzador, aunque reconoció el punto de vista del bateador:

“Sé que no se veía bien por los números de Soler contra López, que le dio jonrón y que luego lo golpeó. López no le estaba tirando a propósito. Yo no permito que nuestros pitchers les tiren a los bateadores solo porque no pueden dominarlos. Nuestro trabajo es sacarlos out. Pero entiendo por qué Soler se molestó”.

En el lado de los Angels, la comprensión hacia Soler fue incluso más explícita. “No culpo para nada a Jorge”, afirmó el dirigente Kurt Suzuki.

“Te tiran cerca de la cabeza, tienes familia, una carrera. Es peligroso”, añadió.

El partido, que terminó con victoria de Atlanta 7-2, quedó marcado por el enfrentamiento entre ambos peloteros, antiguos compañeros en los Braves durante 2024.

Aunque ninguno resultó lesionado, el incidente podría derivar en sanciones disciplinarias por parte de la MLB en las próximas horas.

Más allá del resultado, la imagen de Soler y López intercambiando golpes en el montículo se convirtió en el episodio central de una noche en la que la rivalidad deportiva cruzó momentáneamente la línea del juego limpio.