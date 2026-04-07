Cubanos Yordan Álvarez y Andy Pagés ganan premios de Jugador de la Semana en Grandes Ligas

Vídeos relacionados:

Los cubanos Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, y Andy Pagés, de los Dodgers de Los Ángeles, fueron nombrados este lunes Jugadores de la Semana de la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente, logrando una barrida cubana en los premios semanales de las Grandes Ligas.

Álvarez, conocido como "Air Yordan", protagonizó un regreso espectacular tras una temporada 2025 marcada por las lesiones, en la que solo pudo disputar 48 partidos debido a una fractura en la mano derecha y un esguince grave en el tobillo izquierdo.

Durante la semana premiada, el toletero de los Astros de Houston bateó .471 con tres jonrones, dos dobles, ocho carreras impulsadas, siete bases por bolas y apenas tres ponches, números que reflejan la plenitud de su regreso, de acuerdo con MLB.

En lo que va de la temporada 2026, Álvarez encabeza las Grandes Ligas en porcentaje de embasarse (.578) y slugging (.900), y está empatado con su compañero José Altuve en el liderato de bases por bolas con 12, además de compartir el tercer lugar en jonrones con cuatro.

Es la cuarta vez que Álvarez recibe el galardón de Jugador de la Semana de la Liga Americana en su carrera; la más reciente anterior había sido en agosto de 2024.

Por su parte, Andy Pagés, de 23 años y oriundo de Arroyos de Mantua, Pinar del Río, tuvo una semana sensacional con los Dodgers al batear .583 en 24 turnos al bate, con dos jonrones, dos dobles, siete carreras impulsadas y un OPS de 1.532.

El joven cubano lideró toda la MLB en hits y bases totales durante el período, y en la temporada 2026 comparte el liderato de bateo con Xavier Edwards con promedio de .471 y 16 imparables.

Pagés viene de una temporada 2025 en la que registró 27 jonrones, 86 carreras impulsadas y un bWAR de 3.8, además de conquistar su segundo anillo de Serie Mundial consecutivo con los Dodgers.

Esta es la segunda ocasión en que Pagés recibe el premio de Jugador de la Semana de la Liga Nacional, habiendo ganado el galardón por primera vez en abril de 2025.

La jornada de premiación la completó el jardinero Jo Adell, de los Angelinos, quien se llevó el premio a la Jugada de la Semana por robar tres jonrones en un solo juego ante los Marineros el pasado sábado, en una victoria 1-0.

Adell negó cuadrangulares a Cal Raleigh, Josh Naylor y J.P. Crawford, y en la novena entrada saltó la valla del bosque derecho y rodó hacia las gradas manteniendo el control de la pelota para completar el out.

"Eso fue una locura", declaró Adell. "Justo después del primero, estábamos bastante entusiasmados. Y luego recibí el segundo, que se veía idéntico al primero. Y yo dije: 'mis rutas están perfectas esta noche'".

Es el segundo premio de Jugada de la Semana que Adell acumula en la temporada 2026, lo que convierte esta semana en una de las más llamativas en materia de reconocimientos individuales desde el inicio de la campaña.