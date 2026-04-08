Bukele responde a Petro: "Llévese el 100% de los presos salvadoreños si son inocentes"

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió al mandatario colombiano Gustavo Petro con una oferta desafiante: trasladar a Colombia el 100% de la población carcelaria salvadoreña, tras las críticas de Petro al modelo de seguridad de Bukele.

El detonante fue una publicación de Petro en X en la que calificó las cárceles salvadoreñas de "campos de concentración de población civil", apoyándose en un reportaje de El País que reveló que el 36% de los capturados durante el régimen de excepción —más de 33,000 personas de un total de 91,628 detenidos— no figuraban en registros policiales como pandilleros.

Petro fue categórico en su crítica: "Tener un 36% de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven".

El presidente colombiano también comparó las detenciones en El Salvador con los llamados "falsos positivos" en Colombia.

"Se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes incluso con problemas mentales recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades. Eso se llama terrorismo".

Bukele respondió con una carta pública en Facebook dirigida a Petro, recordando que ya había hecho una propuesta idéntica a Hillary Clinton cuando ella criticó el sistema penitenciario salvadoreño: "Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta".

El mandatario salvadoreño planteó la oferta en términos que invierten la carga de la prueba sobre su crítico.

"El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida'".

"Únicamente hay una condición que entiendo será compartida por usted: deben ser todos. Porque si se trata de 'campos de concentración', incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable".

Bukele enmarcó la propuesta como una oportunidad política para Petro.

"Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión".

El régimen de excepción salvadoreño, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado más de 48 veces, suspendió derechos constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a un abogado, y ha resultado en más de 91,000 detenciones.

El gobierno salvadoreño atribuye a esta política la caída de la tasa de homicidios de 38 por cada 100,000 habitantes en 2019 a 1,9 en 2025, aunque organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentan miles de detenciones arbitrarias y muertes en custodia.

Por su parte, Colombia bajo la política de "paz total" de Petro registró en 2025 un aumento del 12% en homicidios y 87 masacres, según la Defensoría del Pueblo, cifras que contradicen la narrativa del mandatario colombiano sobre los avances en seguridad.