CIDH recomienda a países americanos retirarse del Programa de Misiones Médicas Cubanas por irregularidades

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer a todos los países del continente a retirarse del Programa de Misiones Médicas Cubanas.

El organismo publicó un informe de 199 páginas que concluye que el programa opera como una maquinaria de captación de divisas para el régimen cubano con indicios graves de trabajo forzoso, tráfico de personas y esclavitud moderna. La noticia fue ampliamente cubierta por medios internacionales como El País.

El documento, elaborado junto a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se basa en testimonios de 71 profesionales de misiones desplegadas en 109 países y detalla un patrón sistemático de violaciones que el régimen de La Habana ha negado, calificándolas de campaña de desprestigio.

Entre las conclusiones más graves figura la retención salarial: el Estado cubano se queda entre el 60% y el 97,5% de lo que los países receptores pagan por cada médico.

El caso de México ilustra la magnitud del esquema: ese país pagaba unos 3,750 dólares mensuales por médico, mientras el profesional cubano recibía apenas 200 dólares. En Italia, por ejemplo, el país pagaba 4,700 dólares y el médico recibía solo 1,200 dólares.

Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información del régimen (ONEI), los servicios de salud generaron 4,882 millones de dólares en 2022, convirtiendo las misiones en la principal fuente de ingresos del Estado cubano, por encima incluso del turismo.

La CIDH documentó situaciones compatibles con formas contemporáneas de esclavitud o trabajo forzoso, incluyendo prácticas como fraudes contractuales, retención de documentos de identidad, confiscación de sueldos, control y vigilancia de la vida privada.

Las represalias contra quienes abandonan la misión son severas: prohibición de regresar a Cuba por hasta ocho años, pérdida de vivienda, cuentas bancarias congeladas y presiones sobre los familiares que permanecen en la isla.

El Código Penal cubano, en su artículo 135, penaliza el abandono de misión con entre tres y ocho años de prisión.

El presidente de la CIDH fue categórico en entrevista con NTN24: "Hay que erradicar cualquier práctica, incluyendo esta, que sea violación sistemática de derechos humanos".

El informe llega en un momento en que varios países ya han actuado en esa dirección. En los primeros meses de 2026, Guatemala, Honduras, Jamaica, Guyana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Granada cancelaron o no renovaron sus acuerdos con el programa.

Incluso Nicaragua, aliado histórico del régimen cubano bajo Daniel Ortega, canceló sus contratos. México y Venezuela permanecen como los principales destinos de las misiones en la región.

Lo que comenzó en 1963 con el envío de una primera brigada permanente a Argelia ha movilizado, en seis décadas, a más de 600,000 profesionales de la salud cubanos a al menos 165 países.

La CIDH exige ahora al Estado cubano y a los países receptores garantizar la voluntariedad de la participación, el pago íntegro y directo de salarios justos, la libertad de movimiento y la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso, además de establecer mecanismos de inspección independientes alineados con los estándares internacionales de derechos humanos.

Human Rights Watch, que ya en julio de 2020 calificó las condiciones laborales de los médicos cubanos en misiones como "draconianas", se suma así a una larga lista de organismos internacionales que han denunciado el esquema, entre ellos la ONU, que en 2024 solicitó explicaciones a Cuba sobre las acusaciones de esclavitud laboral.