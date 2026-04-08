Pareja de adolescentes muere en accidente de tránsito en Doral

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Una pareja de jóvenes murieron el martes por la tarde en un aparatoso accidente de tránsito en Doral, Florida, cuando el vehículo en que viajaban impactó un poste y se incendió por completo.

El siniestro ocurrió después de las 6:00 pm en la intersección de la Northwest 87th Avenue con la calle 54, a menos de una milla de su escuela, la Downtown Doral Charter Upper School.

Alessia Tucci, de 16 años, y su novio Mateo Dávila, de 17, se dirigían a un torneo de baloncesto en Mater Academy cuando ocurrió la tragedia.

Las autoridades revelaron que el sedán en que viajaban circulaba en dirección sur por la Northwest 87th Avenue cuando perdió el control, se salió de la calzada, golpeó un poste y finalmente quedó envuelto en llamas. El accidente no involucró otros vehículos.

Unidades de Miami-Dade Fire Rescue respondieron al lugar, extinguieron el fuego y declararon muertos a ambos ocupantes en la escena.

Mateo Dávila era jugador destacado del equipo de baloncesto de la escuela y tenía perfil de reclutamiento universitario activo. El equipo publicó un tributo en Instagram: "Descansa en paz, querido jugador Mateo Dávila. Tú y tu familia siempre estarán en nuestros corazones".

Alessia Tucci era de origen venezolano-italiano, mientras que Mateo era de origen colombiano-mexicano. El hermano gemelo del chico contó a Univisión que la pareja llevaba cuatro meses de relación y eran inseparables y muy felices.

Alessia Tucci y Mateo Dávila. Fotos: Redes sociales

La directora del colegio, Jeannette Acevedo-Isenberg, emitió un comunicado en el que lamentaba el trágico suceso.

"Toda nuestra comunidad está de luto ante esta pérdida inimaginable, y nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias, amigos, nuestro profesorado y el personal de nuestra escuela primaria, así como de nuestra escuela secundaria, donde actualmente estudiaban. Ambos estudiantes amaban profundamente su escuela, a sus maestros, entrenadores y compañeros, dejando una huella imborrable en todos quienes los conocieron", señaló.

La Unidad de Homicidios Vehiculares de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade tomó control de la investigación, cuyas causas aún no se han esclarecido.