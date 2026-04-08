Boxeador cubano Frank Zaldívar es arrestado en Miami y enfrenta cargos por intento de asesinato

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El nombre del boxeador cubano Frank Zaldívar Santiesteban ha dado un giro brusco y preocupante, pasando del cuadrilátero a los titulares policiales en el sur de Florida. El deportista, de 29 años y residente en Miami, fue arrestado el pasado 6 de abril tras un violento suceso que dejó a un hombre gravemente herido y que ahora lo coloca ante la justicia con cargos de extrema gravedad, según información de medios locales.

Según registros oficiales, Zaldívar permanece detenido sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por intento de asesinato con arma mortal y agresión agravada. El caso, aún bajo investigación, ha conmocionado a la comunidad cubana, especialmente a quienes seguían su incipiente carrera en el boxeo profesional.

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo y, de acuerdo con el testimonio de la víctima, ambos protagonizaron un forcejeo en medio del cual logró desarmar al agresor y herirlo en defensa propia. El hombre fue hallado en estado crítico en una gasolinera de West Flagler Street, con heridas en el pecho y un pulmón perforado, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Jackson Memorial.

Horas después, las autoridades localizaron a Zaldívar cerca de la intersección de la Avenida 42 Noroeste y la Calle 7, cubierto de sangre y envuelto parcialmente en una sábana. En un primer momento se negó a identificarse, por lo que fue necesario confirmar su identidad mediante huellas dactilares mientras recibía atención médica en el Centro de Traumatología Ryder.

Durante el interrogatorio, el boxeador aseguró que todo se originó tras una discusión con “su hermano, a quien quiere mucho”, y dejó una frase que refleja su estado emocional en ese momento: “No le importa lo que le pase; solo Dios puede juzgarlo”, según consta en el informe policial.

El martes compareció ante un juez por videoconferencia desde una cama de hospital, donde se ordenó su detención sin fianza. Hasta ahora, su equipo no ha emitido declaraciones públicas ni se ha revelado quién lo representa legalmente.

Más allá del proceso judicial, el caso golpea también su futuro deportivo. Zaldívar intentaba abrirse paso en el competitivo mundo del boxeo profesional, con su última pelea registrada el año pasado en Las Vegas, donde cayó ante el invicto Curmel Moton.

El arresto actual no es un hecho aislado. Documentos oficiales muestran que en agosto de 2025 fue detenido en Key West por cargos que incluían allanamiento de morada, posesión de drogas y manipulación de pruebas. Un mes antes, había sido arrestado por conducir sin licencia válida. Estos antecedentes dibujan un patrón reciente de problemas legales que ahora alcanzan su punto más crítico.

Mientras las autoridades revisan videos de vigilancia y recaban testimonios, el caso será remitido a la Fiscalía para definir los cargos formales y el rumbo del proceso judicial.

Zaldívar, conocido en el mundo del boxeo como "El Perro", representó a Cuba en la Serie Mundial de Boxeo con los Domadores de Cuba en 2017 y participó en torneos nacionales como el Playa Girón entre 2016 y 2018.

Como profesional acumula un récord de cinco victorias y dos derrotas, con tres nocauts. Su última pelea conocida fue el 1 de febrero de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde perdió por nocaut técnico en el tercer asalto ante Curmel Moton, joven prospecto de 18 años de Mayweather Promotions, en la cartelera del evento de David Benavidez contra David Morrell Jr.