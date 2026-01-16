Yordenis Ugás: De los Uber compartidos y los hoteles baratos a su casa soñada en Las Vegas y autos de lujo

Vídeos relacionados:

El boxeador cubano Yordenis Ugás compartió una publicación cargada de emoción y orgullo en la que muestra su casa en Las Vegas, el fruto —según sus propias palabras— de una década de sacrificios, fe y trabajo duro.

“Diez largos años de esta historia. Amo mi apartamento de Miami, pero mi casa de Las Vegas es tan especial por la historia que tiene detrás. Fue construida con sudor, sangre y lágrimas”, escribió el campeón en su cuenta de Instagram junto a varias fotos de su residencia y sus automóviles de lujo.

Ugás recordó el momento más difícil de su vida profesional y personal, cuando llegó a Las Vegas con 30 años y sin rumbo claro. “No peleaba por casi dos años y medio, venía de una bancarrota que tuve que hacer para poder comenzar de cero y no había logrado nada con mi vida. Me quedé una semana en casa de un amigo, después me fui a vivir a un hotel. No tenía carro y para ir a los entrenamientos tomaba Uber compartido con más personas”, contó.

El boxeador, que ha representado con orgullo a la comunidad cubana en Estados Unidos, dijo que en esos tiempos duros nunca perdió la fe. “Tenía un sueño y estaba dispuesto a trabajar duro y dar todo por ello. Cuando regresaba a Miami, les contaba a mis amigos lo que estaba viviendo y nos reíamos juntos de esas locuras”, recordó.

Con el paso de los años, Ugás fue escalando en el boxeo profesional hasta alcanzar títulos mundiales y reconocimiento internacional, pero asegura que no olvida de dónde viene. “Si tienes 30 años y sientes que todavía no has hecho nada especial con tu vida, ten fe y sigue trabajando, sigue estudiando, sigue superándote. Yo estuve igual”, aconsejó.

El deportista quiso dejar claro que su publicación no busca presumir, sino inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles. “Te comparto mi historia no para darte celos, es para motivarte, para inspirarte. Con la ayuda de Dios, las ideas claras, el trabajo y la inteligencia, todo es posible. Los sueños son de muchos años para lograrlos. Y mientras más trabajo te cueste alcanzarlos, más los cuidarás, más los valorarás y más los agradecerás”, reflexionó.

Ugás también expresó su gratitud hacia quienes lo acompañaron en el camino. “Gracias a todos los que me han apoyado, siempre gracias a mis fans, gracias a mi comunidad cubana y especialmente gracias a este país por las oportunidades y por la libertad”, escribió antes de cerrar con una frase que resume sus mayores convicciones: “Dios, Patria, Vida, Libertad”.

En los comentarios, decenas de seguidores y colegas le dejaron mensajes de admiración y orgullo por su ejemplo de superación y humildad.