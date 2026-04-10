Horóscopo del 2026-04-10 — Lo que debes aprender a soltar para triunfar

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Este viernes las cosas vienen con peso, pero también con su puntico de dulzura, porque el cuerpo lo necesita aunque a veces se nos olvide. El aire huele a decisiones que empiezan a cobrar sentido. La luna sigue menguando, como diciendo bajito: suelta ya lo que no es para ti. Y la primavera empuja sin pedir permiso, con la fuerza de Marte en Aries, como empujan los cambios cuando uno menos se los espera.

Hazte un café, respira hondo y lee lo que trae el universo, porque hoy lo que duele puede estar anunciando que algo cambiará pronto y quién sabe… quizá no solo en tu vida. Prepárate para esta explosión de energía y recuerda que este día invita a soltar cargas, tomar decisiones y abrirse a cambios que, aunque duelan, traerán crecimiento personal.

♈ Aries

Aries, tú que siempre vas de frente, hoy el universo te pide algo que no se te da fácil: parar un momento antes de actuar. No es cobardía, es sabiduría. Hay una situación que llevas tiempo queriendo resolver a puro impulso, y esta semana te has dado cuenta de que el camino no es ese. La luna menguante te invita a soltar una pelea vieja, quizás con alguien que quieres mucho y que está lejos, quizás contigo mismo. El viernes trae energía de entrega genuina: dar sin esperar que te lo reconozcan de inmediato. Lo que siembras hoy con las manos limpias, vuelve multiplicado cuando menos lo esperas. Fájate con lo tuyo, pero desde el amor, no desde el orgullo. Hay una puerta que se está abriendo despacio, y el que entra con calma es el que llega más lejos.

Número de la suerte: 7 — Compatibilidad: Leo — Consejo: Suelta el rencor y gana terreno.

♉ Tauro

Tauro, esta semana has estado cargando más de lo que muestras, y hoy el cuerpo te lo cobra. No es queja, es señal: necesitas descanso real, no el de fingir que estás bien. Venus, tu planeta, rige este viernes y te regala una oportunidad de reconectar con lo bello y lo sencillo: una conversación que te nutra, una comida que te recuerde algo bueno, un momento de silencio sin culpa. En lo económico, hay una resolución que viene, pero pide paciencia todavía unos días más. No te desesperes. Lo que has construido con tus propias manos tiene fundamento, aunque ahora no lo veas completo. Alguien cercano necesita escucharte hoy, y tú también necesitas hablar. No lo dejes para después.

Número de la suerte: 22 — Compatibilidad: Capricornio — Consejo: Cuídate tú para poder cuidar a los demás.

♊ Géminis

Géminis, hoy tu cabeza va a mil como siempre, pero hay algo diferente en el aire: una claridad que no esperabas. Una conversación pendiente, un mensaje que no has mandado, una disculpa que llevas tiempo guardando... hoy es el día. La luna menguante corta lo que sobra, y tú sabes mejor que nadie cuándo algo ya cumplió su ciclo. No le tengas miedo al final de una etapa; detrás siempre hay una puerta que todavía no ves pero que existe. En el amor, hay ternura disponible si la buscas. No te escondas detrás del humor cuando lo que sientes es algo más profundo. La gente que te quiere de verdad puede ver lo que hay debajo. Dale esa oportunidad.

Número de la suerte: 41 — Compatibilidad: Libra — Consejo: Di lo que sientes antes de que el momento pase.

♋ Cáncer

Cáncer, tú vives el amor como nadie, y eso a veces te cuesta caro. Hoy la energía del día te habla directo: no todo lo que entregas tiene que ser correspondido de inmediato para que valga. Hay personas en tu vida —algunas cerca, algunas a mucha distancia— que llevan tu nombre en el corazón aunque no siempre lo digan. Confía en eso. Si has estado pensando en alguien que extrañas, mándale ese mensaje; la luna menguante favorece los puentes que se tienden con humildad. En lo económico, un pequeño esfuerzo de hoy tiene recompensa más adelante. No es el momento de los grandes movimientos, sino de consolidar lo que ya tienes. La raíz que aguanta es la que creció despacio.

Número de la suerte: 13 — Compatibilidad: Piscis — Consejo: El amor que das sin condiciones siempre regresa.

♌ Leo

Leo, hay días en que el sol brilla para los demás y tú eres el que lo sostiene desde atrás. Hoy es uno de esos días, y lejos de achicarte, eso te hace más grande. Estás en un momento de entrega silenciosa, de trabajo que no siempre tiene aplausos, y aun así sigues. Eso tiene un valor enorme. La primavera que se abre afuera también se abre en ti: algo que parecía cerrado está encontrando su cauce. En el amor, baja la guardia un poco; no todo el mundo viene a quitarte algo. Hay alguien que genuinamente quiere estar en tu esquina. Déjalo. Y en lo que llevas entre manos, persevera: lo que construyes con esfuerzo propio no se lo lleva nadie.

Número de la suerte: 33 — Compatibilidad: Aries — Consejo: Tu fuerza no se demuestra, se siente.

♍ Virgo

Virgo, llevas tiempo analizando una situación desde todos los ángulos posibles, y hoy el universo te dice: ya tienes suficiente información, es hora de decidir. No va a aparecer la certeza perfecta que esperas, porque esa no existe. Lo que sí existe es tu criterio, y ese es bueno. La luna menguante te ayuda a soltar la duda como quien suelta un peso del hombro. En lo emocional, hay algo que has estado cargando solo y que merece ser compartido. No tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Pedir ayuda no te quita mérito, te da compañía. Este viernes trae una conversación inesperada que puede cambiar la perspectiva de algo que creías inamovible. Escucha con el corazón abierto.

Número de la suerte: 58 — Compatibilidad: Tauro — Consejo: La perfección puede esperar; la vida, no.

♎ Libra

Libra, Venus te abraza hoy con especial cariño porque eres de los suyos. Este viernes trae equilibrio donde había tensión, y tú, que tanto has buscado la armonía últimamente, puedes sentirlo. Hay una relación —de amor, de amistad, familiar— que necesitaba este momento de calma para encontrar su lugar. No fuerces nada hoy; deja que las cosas se acomoden solas. En lo económico, una decisión que tomaste hace semanas empieza a dar señales de que fue la correcta. Confía en tu instinto, que cuando no está nublado por el miedo, es certero. Y si hay algo que perdonar —a alguien o a ti mismo— este es el momento. La luna menguante abre esa puerta de par en par.

Número de la suerte: 19 — Compatibilidad: Géminis — Consejo: Perdonar no es olvidar, es liberarte.

♏ Escorpio

Escorpio, tú conoces el fondo de las cosas como nadie, y esta semana has estado mirando hacia adentro con una honestidad que pocas veces te permites. Hoy esa introspección llega a un punto de quiebre bueno: algo que cargabas como culpa empieza a transformarse en aprendizaje. No es lo mismo. La luna menguante te ayuda a enterrar lo que ya murió para que algo nuevo pueda florecer sobre esa tierra. En el amor, hay intensidad disponible, pero también ternura, y hoy la ternura es lo que más necesitas dar y recibir. No te escondas detrás de la fortaleza. En lo económico, un esfuerzo sostenido que has hecho con tus propias manos está a punto de rendir. Aguanta un poco más.

Número de la suerte: 8 — Compatibilidad: Cáncer — Consejo: Lo que superas te pertenece para siempre.

♐ Sagitario

Sagitario, siempre mirando al horizonte, hoy el universo te pide que mires también lo que tienes cerca. A veces en la búsqueda de lo grande se pasa por alto lo precioso que ya está en las manos. Un vínculo cercano —puede ser familiar, puede ser de amor— merece atención hoy. Una llamada, un mensaje, un gesto pequeño que diga 'aquí estoy'. La primavera que se abre afuera es también una invitación a renovar esos lazos que el tiempo y la distancia a veces tensan sin querer. En lo económico, hay un chance que se presenta esta semana, pero requiere que te fajes de verdad, nada de esperar que llegue solo. Tu optimismo natural es un recurso, úsalo con estrategia.

Número de la suerte: 27 — Compatibilidad: Aries — Consejo: El horizonte más hermoso incluye a los que amas.

♑ Capricornio

Capricornio, nadie trabaja como tú, y este período lo confirma. Has estado echando pa'lante con una constancia que merece reconocimiento, aunque no siempre llegue de afuera. Hoy el reconocimiento viene de adentro: ese momento en que uno sabe, sin que nadie lo diga, que está haciendo lo correcto. La luna menguante te invita a soltar algo que ya no cabe en la vida que estás construyendo. No es pérdida, es espacio. En el amor, hay una conversación que has postergado por miedo a lo que pueda pasar; la energía del viernes la favorece. Habla desde la calma, no desde la urgencia. Y cuida el cuerpo: el esfuerzo sostenido también pide pausas.

Número de la suerte: 44 — Compatibilidad: Tauro — Consejo: El descanso también es parte del esfuerzo.

♒ Acuario

Acuario, tú que siempre vas un poco adelante del tiempo, hoy el universo te alcanza y camina contigo. Hay una idea, un proyecto, un sueño que llevas guardando porque no encontrabas el momento: este viernes trae la energía para empezar, aunque sea el primer paso pequeño. No esperes condiciones perfectas. La primavera no pide permiso para florecer. En lo emocional, estás en un proceso de entender qué y quién merece tu energía, y esa claridad es un regalo. No la desperdicies volviendo a lo que ya demostraste que no funciona. Alguien en tu círculo cercano necesita de tu perspectiva hoy; comparte lo que ves, que tu mirada tiene valor.

Número de la suerte: 61 — Compatibilidad: Sagitario — Consejo: El momento que esperas ya está aquí.

♓ Piscis

Piscis, hoy el día fue hecho pensando en ti. Venus y la luna menguante juntos crean exactamente el ambiente que tu alma necesita: soltar con amor, cerrar con gratitud, abrir con esperanza. Si hay algo que has estado cargando emocionalmente —una tristeza, una espera, una pregunta sin respuesta— este viernes te da permiso de depositarlo, de entregarlo a algo más grande que tú y confiar. No tienes que tenerlo todo resuelto para merecer paz. En el amor, hay una dulzura disponible hoy que puede sorprenderte; no la rechaces por miedo a que no dure. En lo económico, una intuición que has tenido sobre algo práctico merece atención. Tu instinto, cuando lo escuchas, rara vez falla.

Número de la suerte: 3 — Compatibilidad: Cáncer — Consejo: Soltar también es un acto de valentía.