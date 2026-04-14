Al menos 5 menores detenidos en Cuba tras protestas de marzo

La organización de derechos humanos Cubalex denunció que al menos cinco menores de 18 años fueron detenidos en Cuba tras las protestas de marzo de 2026, con casos documentados en Ciego de Ávila y Las Minas.

José Raúl Gallego, investigador de Cubalex, reveló los detalles en un video publicado este lunes en la cuenta de X de la organización: "Hemos identificado al menos cinco menores de 18 años que han sido apresados por su participación en la protesta. Tenemos cuatro de Ciego de Ávila y tenemos un muchacho de Las Minas de 16 años de nombre Jonathan, ni siquiera hemos podido poner los apellidos, aunque sí tenemos fotos de él, que fue apresado y posteriormente escarcelado bajo fianza y pendiente a un proceso de juicio."

Gallego advirtió además que dos de los menores de Ciego de Ávila habrían sido trasladados a la cárcel de Canaleta, una de las más grandes del país: "Es una cárcel de adultos, donde sabemos que todo lo que puede ocurrir dentro de una prisión, sobre todo, cuando son muchachitos menores de edad."

El caso más documentado es el de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila, arrestado el 16 de marzo en Morón cuando acudió con su padre a una citación policial.

Jonathan enfrenta una acusación formal por el delito de sabotaje, vinculada a su participación en las protestas del 13 de marzo en Morón, donde manifestantes incendiaron la sede local del Partido Comunista.

La Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión preventiva para el menor el 1 de abril y fue trasladado a la cárcel de Canaleta, aunque fue devuelto temporalmente por fallas eléctricas.

El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó tanto el recurso de habeas corpus como la solicitud de cambio de medida cautelar presentados por su defensa.

Jonathan padece deshidrosis crónica y otras infecciones que requieren tratamiento constante; según denuncias, permanece sin atención médica, durmiendo en el suelo y con escasa alimentación.

Un segundo adolescente de 16 años, Christian de Jesús Crespo Álvarez, fue detenido el 18 de marzo también por su presunta participación en las protestas de Morón, identificado a través de videos de las manifestaciones.

Su padre, Odelsis Crespo, denunció que solo le permitieron diez minutos de visita el 30 de marzo, tras más de doce días sin comunicación con su hijo.

Las protestas de marzo estallaron tras el colapso de la termoeléctrica Antonio Guiteras el 5 de marzo, que dejó al 68% de la isla sin electricidad con apagones de más de 20 horas diarias. Cubalex documentó 156 protestas y 47 detenciones en toda Cuba hasta el 17 de marzo.

El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un requerimiento oficial al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, otorgando un plazo de cinco días para que el régimen rindiera cuentas sobre el caso de Jonathan Muir, lo que convirtió la denuncia en un asunto bajo observación internacional formal.