Congresista cubanoamericano Carlos Giménez exige a Delcy entregar a Diosdado Cabello

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El congresista republicano cubanoamericano Carlos Giménez exigió este viernes a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que entregue de inmediato a Diosdado Cabello a las autoridades de Estados Unidos.
Giménez publicó el mensaje en X acompañado del cartel oficial del Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA) que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura del ministro del Interior venezolano.
Giménez es uno de los congresistas más activos en presionar a la administración Trump para que endurezca su postura frente al régimen venezolano.
Su exigencia llega en un momento de máxima tensión diplomática, tras las amenazas que Giménez no ha respondido con palabras, sino con acciones concretas desde el Congreso, subrayó The Latin Times.
El contexto político es determinante: el gobierno venezolano juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la detención de Nicolás Maduro, cuando las fuerzas especiales Delta Force de Estados Unidos capturaron a Maduro, dejando al régimen en una situación de extrema vulnerabilidad.
Mientras tanto, en Nueva York, la defensa intentó sin éxito que el juez desestimara el caso contra Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo.
En ese marco, Giménez señaló que Diosdado Cabello es uno de los ejecutores más poderosos del régimen: está vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y la posición de Carlos Giménez
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Carlos Giménez y cuál es su postura hacia los regímenes de Cuba y Venezuela?
Carlos Giménez es un congresista cubanoamericano del estado de Florida, conocido por su postura crítica contra los regímenes de Cuba y Venezuela. Ha sido un activo defensor de medidas para presionar a ambos gobiernos, apoyando acciones como el embargo petrolero a Cuba y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Su objetivo es promover una transición hacia gobiernos democráticos en ambos países.
¿Qué ha exigido Carlos Giménez a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela?
Carlos Giménez ha exigido a Delcy Rodríguez que entregue a Diosdado Cabello a las autoridades de Estados Unidos. Este pedido se realizó en un contexto de alta tensión diplomática tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Cabello es señalado como uno de los ejecutores más poderosos del régimen venezolano y está vinculado a la corrupción y redes criminales.
¿Cuál es la situación actual de Nicolás Maduro tras su captura?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas especiales de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo. La detención se produjo tras una operación militar conocida como "Operación Resolución Absoluta" y ha dejado al régimen venezolano en una situación de extrema vulnerabilidad, abriendo paso a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
¿Qué impacto tiene la captura de Nicolás Maduro en la política de Estados Unidos hacia Cuba?
La captura de Nicolás Maduro ha intensificado la presión de Estados Unidos sobre Cuba. Carlos Giménez, junto con otros congresistas, ha reforzado su retórica de "mano dura" contra el régimen cubano, considerando que el colapso del chavismo en Venezuela podría ser un catalizador para un cambio político en Cuba. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha endurecido su postura hacia La Habana en un intento de debilitar el régimen cubano.
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