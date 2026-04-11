Congresista cubanoamericano Carlos Giménez exige a Delcy entregar a Diosdado Cabello

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El congresista republicano cubanoamericano Carlos Giménez exigió este viernes a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que entregue de inmediato a Diosdado Cabello a las autoridades de Estados Unidos.

Giménez publicó el mensaje en X acompañado del cartel oficial del Departamento de Estado y la Administración para el Control de Drogas (DEA) que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura del ministro del Interior venezolano.

Giménez es uno de los congresistas más activos en presionar a la administración Trump para que endurezca su postura frente al régimen venezolano.

Su exigencia llega en un momento de máxima tensión diplomática, tras las amenazas que Giménez no ha respondido con palabras, sino con acciones concretas desde el Congreso, subrayó The Latin Times.

El contexto político es determinante: el gobierno venezolano juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la detención de Nicolás Maduro, cuando las fuerzas especiales Delta Force de Estados Unidos capturaron a Maduro, dejando al régimen en una situación de extrema vulnerabilidad.

Mientras tanto, en Nueva York, la defensa intentó sin éxito que el juez desestimara el caso contra Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo.

En ese marco, Giménez señaló que Diosdado Cabello es uno de los ejecutores más poderosos del régimen: está vinculado a la corrupción, la represión y redes criminales que han desestabilizado toda una región.