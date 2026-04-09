Presidenta encargada de Venezuela llama a construir una nueva institucionalidad del Estado

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, convocó este miércoles a la construcción de una nueva institucionalidad del Estado venezolano desde el Palacio de Miraflores, en un mensaje dirigido a toda la nación acompañada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo, y por el ministro Diosdado Cabello.

En su alocución, Rodríguez describió ese nuevo Estado como digital, transparente, moderno, eficiente y profesional, e instó a jóvenes venezolanos —dentro y fuera del país— a sumarse al proceso de transformación, haciendo un llamado especial a los migrantes para que regresen y participen en la reconstrucción nacional, de acuerdo con TeleSUR.

Entre los anuncios concretos, informó que instalará una comisión de diálogo nacional con participación del Estado, el sector privado y los pensionados, e instó a crear el Consejo Nacional de Economía para impulsar un nuevo modelo tributario.

Anunció también la creación de un fondo para determinar el carácter estratégico de los activos del Estado —excluyendo hidrocarburos— con participación del sector privado y el poder popular, y firmó la ley de celeridad de trámites durante su intervención.

Rodríguez prometió destinar los recursos venezolanos bloqueados en el extranjero al impulso productivo de hidrocarburos y minería, con el objetivo declarado de rehabilitar infraestructura básica: electricidad, agua, vialidad, escuelas y hospitales.

Sobre los salarios, anunció un incremento para el primero de mayo, calificado por ella misma como "responsable". Analistas estiman que el ajuste rondaría los 120 a 150 dólares como salario integral vía bonificaciones, sin modificar el salario base congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que costó 645.60 dólares en febrero de 2026 para una familia de cinco personas, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

El discurso fue recibido con escepticismo por analistas y medios internacionales, que calificaron las medidas de recicladas. Según Meganálisis, el 92% de los encuestados se opone a que Rodríguez encabece el proceso de transición democrática, en un país que sigue sufriendo racionamiento eléctrico y una inflación acumulada de casi 52% en el primer trimestre de 2026.

Rodríguez asumió la presidencia encargada el 5 de enero de 2026, designada por el Tribunal Supremo de Justicia bajo la figura de "ausencia forzosa" —término inexistente en la Constitución venezolana— tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. A más de tres meses de asumir, no se han convocado elecciones, como ordena la Carta Magna.

En paralelo al discurso, sindicatos convocaron para este jueves jornadas de protesta en 23 estados del país exigiendo aumentos salariales y de pensiones, con una movilización central frente al Palacio de Miraflores en Caracas. "Pido corregir los errores propios del pasado y no repetirlos".