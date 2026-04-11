Luis Alberto García cuestiona al gobierno cubano por Venezuela: "¿Qué bolá con Delcy?"

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa publicó en su cuenta de Facebook una pregunta directa y cargada de ironía al gobierno cubano sobre el silencio oficial ante la nueva situación en Venezuela.

"Esperando que expliquen con lujo de detalles, a 32 familias cubanas y a todos ¿qué volá con Delcy?", inquirió.

La publicación apunta a la herida que dejó la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, una acción en la que perdieron la vida 32 cubanos que formaban el primer cordón de seguridad del entonces presidente venezolano.

El gobierno cubano, que durante años negó sistemáticamente tener presencia militar en Venezuela, se vio obligado a reconocer las muertes de forma pública y abrupta.

En la ceremonia de homenaje del gobierno, en la que reapareció públicamente Raúl Castro, Díaz-Canel los calificó de "heroicos" y afirmó que "complicaron" la operación de la Delta Force.

Mientras, en Venezuela, tras la captura de Maduro el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada mediante una sentencia de apenas tres páginas, bajo el concepto de "ausencia forzosa".

Tres meses después, el país andino sigue sin fecha de elecciones a la vista, con Delcy aferrada a la presidencia interina con el respaldo de Donald Trump.

Esta misma semana, la dirigente afirmó que en enero culminó un proceso de posiciones extremas que quebraron las bases políticas del país, en una referencia directa a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La funcionaria, que desde que asumió el poder impulsa un Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, señaló que Venezuela ha cambiado e incluye ahora espacios de convergencia entre sectores con visiones distintas, algo que presentó como un logro de su gestión.

Días antes, le agradeció al presidente Trump por retirarla de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificando la medida como paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Esa postura es precisamente lo que García interpela con su publicación: qué implica para Cuba la nueva situación en Venezuela, qué ocurre con los acuerdos de cooperación y la presencia cubana en ese país, y qué explicación merecen las 32 familias que perdieron a sus seres queridos defendiendo a un gobierno que ya no existe en la misma forma.

El actor describe el silencio oficial de Cuba como "atronador" y lo califica de "poderoso y místico", con evidente sarcasmo. "Todo es un misterio", escribe, en una frase que resume la opacidad con la que el régimen ha manejado las consecuencias diplomáticas y humanas de la operación.

No es la primera vez que García interpela públicamente al gobierno sobre temas que la prensa estatal evita.

En enero pasado, cuestionó la frase de un funcionario cubano en televisión que afirmó "dudar es traicionar", a la que calificó de "una de las sentencias más fascistas", definiéndose a sí mismo como militante de todas las dudas.

En marzo, criticó el silencio de la prensa oficialista ante protestas recientes, y ese mismo mes publicó lo que describió como el "momento final" del régimen.