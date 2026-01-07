Luis Alberto García cuestiona llamado oficial a desterrar el pensamiento crítico en Cuba: "¿Somos viandas acaso?"

Vídeos relacionados:

El actor cubano Luis Alberto García denunció en Facebook la criminalización del pensamiento crítico en Cuba, luego de que un funcionario del gobierno afirmara en la televisión que "dudar es traicionar".

García calificó la frase como "una de las sentencias más fascistas" que ha escuchado en años, y se autodefinió como un "militante de todas las dudas", porque razones de sobra le han dado.

"Es totalmente lógico que el temor a repetir o vivir fracasos y dislates previos, provoquen en el ser humano miedo a que éstos se repitan", afirmó.

El actor criticó el discurso oficial que busca suprimir la reflexión y el cuestionamiento, y recordó que el ejercicio del pensamiento crítico ha sido históricamente el motor de avances científicos, filosóficos y artísticos de la humanidad.

"¿Apuestas por negarnos la posibilidad de preguntarnos: 'y si lo hacemos de otra manera mejor'? ¿'Más justa'? ¿'Más eficiente'? ¿Sin tantas mentiras? ¿Más 'EVOLUCIONARIA'?", preguntó.

Luis Alberto defendió el derecho de los ciudadanos a cuestionar y discutir sobre la política, las decisiones del gobierno y la dirección del país.

"Sin la duda, la política y las ideologías no tendrían sentido. ¿Estás apostando por un pueblo (tuyo y mío) que destierre la duda y acepte todo sin cuestionar? ¿Somos viandas acaso?", objetó.

El post fue una respuesta a las declaraciones de Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), quien en el Noticiero Nacional calificó la duda como una forma de "traición", en el contexto del ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Legañoa afirmó que quienes cuestionan la capacidad de la Isla para resistir están cayendo en el desespero y en la euforia anticubana, e insistió en que el pueblo debe mantenerse unido y confiado en la resistencia de la revolución.

También intentó reforzar la narrativa del régimen sobre la estabilidad del país, y que cualquier intento de fracturar la confianza interna sería aprovechado por quienes buscan dañar la revolución.

Además, advirtió sobre el peligro de que ciertos actores externos utilicen el argumento de un Estado fallido para justificar una "intervención humanitaria", que sería encubridora de violencia y anexión.

Ante sus planteamientos, Luis Alberto García criticó el intento del gobierno de imponer la obediencia ciega como única vía de legitimidad y la presión a la que se somete a los ciudadanos para que acepten todas las decisiones oficiales sin cuestionarlas.

"Parece mentira que alguien inteligente dude de sí mismo o calle para complacer", expresó el actor.

Su post concluye con una reivindicación de la libertad de cuestionamiento y de la responsabilidad individual frente al discurso oficial: "Soy Hamlet. Militante de todas las dudas… Nunca limitante", sentenció.

Su postura resuena como un acto de apoyo a los cubanos que, pese a la censura, se atreven a dudar de las decisiones oficiales en busca de un futuro más transparente para el país.