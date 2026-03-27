Lo más urgente para Cuba “es poner término a la tiranía”, dice Premio Nacional de Historia y Ciencias Sociales

A juicio del historiador Ibrahim Hidalgo Paz, lo más necesario para Cuba es acabar con la dictadura

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La necesidad más urgente para Cuba hoy, más allá de las amenazas externas, “es poner término a la tiranía antes de que sea demasiado tarde, lo que abrirá la posibilidad de encauzar el país hacia la verdadera independencia, solo alcanzable con la más absoluta democracia”, expresó el historiador cubano Ibrahim Hidalgo Paz.

El ensayista, Premio Nacional de Historia y de Ciencias Sociales entre otros relevantes galardones, publicó un análisis sobre la vigencia del Manifiesto de Montecristi, programa político de la guerra cubana de 1895 contra el régimen colonialista español, en el contexto de la tiranía actual de la Isla.

En su artículo, aparecido en CubaxCuba, Hidalgo Paz sostuvo que los regímenes autoritarios comparten rasgos comunes a lo largo de la historia y planteó que las ideas de José Martí, formuladas en el siglo XIX, resultan aplicables a la realidad opresiva de los días que corren.

A partir de esa premisa, interpretó el documento que el Apóstol cubano firmó junto al General en Jefe Máximo Gómez como una guía para comprender y enfrentar lo que describe como manifestaciones actuales de totalitarismo.

Mientras la casta dirigente cubana “continúe regenteando el país, sometido a la fuerza y puesto de alfombra para su beneficio, no habrá democracia posible, porque durante más de trece lustros han ocupado cargos por designación, no por elección, y lo han ejercido como ‘mando absoluto’”, apuntó el investigador titular, autor de decenas de artículos y libros sobre la Historia de Cuba.

El autor subrayó que el Manifiesto de Montecristi proponía la construcción de una república democrática basada en la unidad, la participación y el respeto a los derechos ciudadanos, en contraposición a cualquier forma de imposición política.

Hidalgo Paz también enfatizó la importancia del debate abierto y el ejercicio de la libertad de pensamiento, al advertir que excluir opiniones divergentes constituye una práctica incompatible con un proyecto democrático.

En su reflexión, señaló que la descalificación, la represión o la imposición de criterios no eliminan las ideas, sino que refuerzan las posiciones de quienes son objeto de esas prácticas.

Un régimen que “apela a la represión como único recurso para mantenerse en el poder”, así describió al poder de la Isla. Y añadió que “es cada vez más visible el incremento de sus métodos crueles e inhumanos que, de no ponerle fin, llegarán a los adoptados por las tiranías conocidas históricamente en el área antillana y en nuestro país […]: las desapariciones definitivas, los asesinatos, cuerpos sin vida arrojados a las calles, cunetas y carreteras, como tristemente recordamos”.

El historiador sostuvo además que la crisis que atraviesa el país requiere transformaciones profundas orientadas a garantizar derechos políticos, participación ciudadana y desarrollo económico, elementos que, según indicó, forman parte del ideal republicano defendido por Martí. En ese contexto, planteó la necesidad de un diálogo nacional acompañado de medidas como la liberación de presos políticos y la eliminación de estructuras represivas.

El texto también aborda lo que considera el uso recurrente de amenazas externas para justificar la permanencia del sistema político actual, plagado de “prácticas antidemocráticas para mantener al pueblo al margen de todo beneficio” y encubrir los “turbios negocios” de la “burocracia gubernamental”.

Aunque reconoció la existencia histórica de tensiones con Estados Unidos y de intereses geopolíticos de la potencia americana ya denunciados por Martí, advirtió que dichos argumentos han sido igualmente utilizados para desviar la atención de problemas internos y limitar el debate en la nación.

“Cuando el poder político y el económico sean democratizados, podrán desplegarse plenamente todas las potencialidades espirituales de las grandes mayorías, y ‘emancipar de una vez a Cuba de la ineptitud y corrupción irremediables del gobierno’, concluyó Hidalgo Paz citando el pensamiento martiano.

Las reflexiones del académico se producen en un contexto de creciente posicionamiento público de intelectuales y artistas cubanos. La historiadora Alina Bárbara López Hernández, codirectora de CubaxCuba, destacó el análisis de Hidalgo Paz y cuestionó a sectores académicos que critican la calificación del sistema político cubano como la dictadura que es y ya ni se preocupa en disimularlo.

Otras figuras públicas como los actores Luis Alberto García y Ulises Toirac o el escritor Jorge Fernández Era se han pronunciado sistemáticamente en los últimos tiempos de forma frontal contra los abusos del aparato gubernamental cubano. Mientras, algunos, como el cantautor Silvio Rodríguez, continúan mostrando su apoyo al régimen.

Entre la crisis generalizada que atraviesa el país y la represión constante del aparato policial del gobierno, la vida en la Isla se ha tornado cada vez más difícil y ha provocado alertas sobre una situación humanitaria extrema.