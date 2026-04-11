Sacerdote Alberto Reyes pregunta si no es delito de lesa humanidad lo que el régimen cubano le hace al pueblo

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El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías publicó este sábado en su perfil de Facebook otra entrega de su columna habitual "He estado pensando", con una reflexión filosófica y política en la que invierte la lógica del régimen cubano sobre lo que constituye un delito.

El párroco de Esmeralda, en Camagüey, argumenta que el ejercicio del poder transforma la manera en que los gobernantes ven a quienes gobiernan: pueden mirar al pueblo como personas a las que servir, o como algo a controlar y subyugar.

"Tal vez por eso, en Cuba, manifestarse es delito", escribe Reyes. "Es delito salir a las calles y protestar por la falta de comida, de medicinas, de agua, de electricidad".

Desde esa constatación, el cura lanza una serie de preguntas retóricas que apuntan directamente al régimen: "¿Y no es delito someter a un pueblo al hambre, a la mendicidad, al deterioro de la salud e incluso a la muerte por falta de medicamentos?".

"¿No es delito sumergir a un pueblo en largas horas de apagón, a la pérdida de lo poco que tiene para comer, a la tortura de cocinar cada día con carbón, o con leña?", continúa.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Reyes también cuestiona que en Cuba sea delito hacer públicos los rostros de los represores, mientras se persigue a ciudadanos "que lo único que han hecho es decir lo que piensan".

Denuncia además que las iglesias necesitan autorización de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista para realizar cualquier acto público, y que cuestionar a las autoridades sea considerado un crimen, mientras esas mismas autoridades "mienten" y se escudan "cansina e hipócritamente detrás del 'bloqueo'".

El sacerdote señala que en Cuba es delito pedir un cambio de sistema, y pregunta: "¿Y no es delito haber permanecido como único sistema durante casi 70 años y haber hundido el país en la miseria material y humana, en la falta de horizontes, en la ruptura de las familias, en una vida desesperante?".

Cierra su reflexión con una pregunta que resume todo el texto: "¿No es un delito la soberbia, la indiferencia, la indolencia de ver padecer y morir a un pueblo y seguir aferrados al poder, convirtiendo a esta isla en una cárcel perenne?".

La respuesta que él mismo se da es contundente: "Sí, es delito, y se llama delito de lesa humanidad".

La publicación va acompañada de una imagen con el mensaje: "Pensar distinto no es un delito. El delito es no dejarte pensar distinto".

Esta reflexión llega meses después de que la Seguridad del Estado citara a Reyes junto al Padre Castor José Álvarez Devesa para someterlos a un "acta de advertencia". El propio sacerdote confirmó entonces que el objetivo era advertirles de que sus posturas públicas podrían constituir, según ellos, delitos punibles por la ley.

Pese a esa presión, Reyes ha continuado publicando semana tras semana. En marzo ya advirtió a los represores que nunca es tiempo de reprimir al que dice la verdad ni golpear a quien pide libertad.

El contexto en que aparece esta nueva reflexión es de crisis aguda: Cuba sufre apagones de 20 horas diarias, escasez extrema de alimentos y medicamentos, y una represión sistemática que ha llevado a penas de prisión por protestar.