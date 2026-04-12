Una familia cubana protagonizó uno de esos momentos que detienen el tiempo: la joven Leivys Hernández le anunció a su abuela que está embarazada y que, por tanto, la anciana de casi 100 años se convertirá en bisabuela.

El instante quedó grabado en un video publicado en TikTok por la cuenta @los.churrys, donde se ve a la señora sentada antes de conocer la noticia que tanto esperaba.

En el audio se escucha la voz que prepara el terreno antes de soltar la noticia: "Bueno, mira, Dayan te tiene que dar una noticia que nosotros traemos de sorpresa ahora todo el resto del mundo. Díselo, ¿qué es lo que más tú quisieras ahora mismo que Leivys te diera noticia?". "Que está embarazada.", responde la señora, antes de que le confirmen la noticia.

La descripción del video lo dice todo con la emoción justa: "Dándole la noticia a mi abuela de que será bisabuela casi a los 100 años!!".

La escena doméstica y cotidiana contrasta con la magnitud de lo que significa: una mujer que ha vivido casi un siglo y que ahora verá crecer a cuatro generaciones de su familia.

La propia Leivys Hernández dejó en los comentarios del video una frase que resume todo el amor detrás del gesto: "Ella no es fácil que Dios me le dé más años de vida".

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar con el mismo cariño. "Lindas bendiciones y mucha salud para tu abuelita", escribió un usuario anónimo. "Que linda esa abuelita, Dios la bendiga", dijo otra.

Que una abuela de casi 100 años pueda recibir semejante noticia no es un hecho menor en ningún lugar del mundo, pero en Cuba tiene un peso especial. La isla es uno de los países de América Latina con mayor índice de envejecimiento poblacional: más de 3,800 cubanos superan los 100 años, y las mujeres representan entre el 77% y el 80% de ese grupo. La expectativa de vida promedio ronda los 77-78 años, con las mujeres alcanzando los 80 años.

Este tipo de videos emotivos de familias cubanas anunciando embarazos a sus seres queridos se ha convertido en una tendencia consolidada en TikTok.