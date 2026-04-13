EE. UU. lanza ataques letales contra narcos en el Pacífico y mata a cinco en dos golpes simultáneos

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este sábado dos ataques letales contra embarcaciones de organizaciones terroristas designadas en el Pacífico Oriental, dejando cinco narco-terroristas muertos y un sobreviviente en lo que representa una nueva escalada de la campaña antinarcóticos de la administración Trump.
La operación fue ordenada por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, el brazo militar de la Operación Southern Spear, puesta en marcha en el otoño de 2025.
En el primer ataque murieron dos hombres y uno sobrevivió. En el segundo, tres hombres perdieron la vida. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.
El Comando Sur confirmó que la inteligencia militar verificó que ambas embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones activas de tráfico de drogas.
La institución resumió el objetivo de la campaña en una frase: "Aplicando fricción sistémica total sobre los cárteles".
Tras el primer ataque, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente.
Posteriormente, la Armada de México asumió el control de esa misión a unos 830 kilómetros al sureste de Acapulco, en aguas internacionales, lo que confirma que los ataques ocurrieron fuera de cualquier jurisdicción territorial, reportó México News Daily.
El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó que las autoridades mexicanas tomaron el control del rescate. México ha mantenido una postura de baja confrontación frente a los ataques estadounidenses en aguas adyacentes a su territorio, asumiendo incluso labores humanitarias sin emitir condenas públicas formales.
Los ataques del sábado se enmarcan en una campaña que ha cobrado una intensidad sin precedentes.
Desde el inicio de la Operación Southern Spear, el total acumulado de narco-terroristas muertos superaba los 163 a principios de abril de 2026. Solo en febrero, bajo el mando recién asumido del general Donovan, se registraron al menos seis ataques con 24 muertos. El 8 de marzo, un golpe en el Pacífico Oriental mató a seis narco-terroristas; el 25 de marzo, otro ataque en el Caribe dejó cuatro muertos.
La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear fue creada en octubre de 2025 con base en la II Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina.
El secretario Hegseth la presentó formalmente en noviembre de ese año, integrando tropas terrestres, aéreas y logísticas, así como buques superficiales robóticos, lanchas interceptoras y drones de despegue y aterrizaje vertical.
Para finales de noviembre de 2025, Estados Unidos había acumulado la mayor presencia militar en el hemisferio occidental desde la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962.
El marco legal de la operación se sustenta en la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras de seis cárteles mexicanos —Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos—, realizada el 19 de febrero de 2025 por orden ejecutiva de Trump firmada el primer día de su gobierno. Esa designación permite tratar a los miembros de estos grupos como combatientes terroristas bajo el derecho de conflicto armado, habilitando el uso de fuerza letal en aguas internacionales.
Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han criticado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales bajo el derecho internacional, argumentando que este prohíbe atacar a personas sin evidencia de amenaza inminente y sin debido proceso. El debate sobre la legalidad de los strikes continúa abierto mientras la campaña militar no muestra señales de desaceleración.
Preguntas frecuentes sobre los ataques de EE. UU. contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son los ataques letales realizados por EE. UU. en el Pacífico?
Los ataques letales son operaciones militares ejecutadas por el Comando Sur de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, consideradas como Organizaciones Terroristas Designadas. Estas acciones tienen como objetivo interrumpir las rutas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental y el Caribe.
¿Quién ordena estos ataques y cuál es su marco legal?
Los ataques son ordenados por el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, bajo la administración de Donald Trump. El marco legal se basa en la designación de ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo cual permite el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin necesidad de captura ni proceso judicial previo, según el derecho de conflicto armado.
¿Cuál es la respuesta internacional a estos ataques?
La respuesta internacional ha sido mixta. Algunas organizaciones y gobiernos han criticado los ataques como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, mientras que otros países, como México, han colaborado en labores de búsqueda y rescate tras los ataques sin emitir condenas formales. Estas acciones han generado tensiones diplomáticas en la región.
¿Qué es la Operación Southern Spear?
La Operación Southern Spear es una campaña militar lanzada por EE. UU. en septiembre de 2025 para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Bajo esta operación, se han consolidado fuerzas militares para realizar ataques cinéticos letales contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.
¿Cuál es el impacto de la Operación Southern Spear hasta ahora?
Desde su inicio, la Operación Southern Spear ha resultado en más de 163 muertes de narco-terroristas en al menos 44 ataques confirmados. La campaña ha intensificado su ofensiva en 2026, endureciendo la política antidrogas de EE. UU. y aumentando la presión sobre las redes de tráfico en la región.
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