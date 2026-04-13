Aprobación de casos de asilo cayó al 7% con la administración Trump

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La tasa de aprobación de solicitudes de asilo en Estados Unidos se desplomó al 7% en febrero de 2026 bajo la administración Trump, frente al 50% que se aprobaba durante las presidencias de Barack Obama y Joe Biden, según datos revelados por The New York Times y confirmados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

La caída representa el nivel más bajo registrado en la historia del sistema judicial migratorio estadounidense, y no fue repentina: en agosto de 2025 la tasa ya había descendido al 19.2%, la mitad del 38.2% registrado en agosto de 2024, reportó Telemundo.

En febrero de 2026, las denegaciones de asilo alcanzaron el 79.6% a nivel nacional, con 46,786 órdenes de remoción emitidas de un total de 67,908 casos completados.

En Arizona, ese mismo mes, solo se aprobaron 19 de 365 solicitudes, equivalente al 5.2%.

Un elemento central de la investigación del New York Times es la presión sistemática que la administración Trump ha ejercido sobre los jueces de inmigración.

Desde enero de 2025, el Departamento de Justicia emitió más de 52 memorandos de políticas dirigidos a estos jueces, más que en los seis años previos combinados.

Más de una docena de jueces declararon al New York Times sentirse amenazados con perder su empleo si no cumplían con cuotas de deportación.

Además, cerca de noventa jueces considerados demasiado indulgentes fueron despedidos en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump, reportó Independent.

Los jueces removidos habían aprobado asilo en el 46% de sus casos; los recién nombrados solo aprueban el 6%, y los que permanecieron en sus puestos, el 15%.

Un analista consultado por Noticias Telemundo explicó la vulnerabilidad estructural del sistema: "Por qué se llaman jueces, pero dependen del Departamento de Justicia, por lo tanto no tienen independencia como el poder judicial, forman parte del ejecutivo, reciben memorandos del Departamento de Justicia y por lo tanto se les presiona para aplicar esas políticas."

La jueza de inmigración Shuting Chen, despedida en noviembre de 2025, describió a sus colegas como "marionetas de la administración con el único objetivo de deportar al mayor número de personas posible lo más rápido posible".

Entre las medidas adicionales implementadas por la administración para acelerar deportaciones figuran la cancelación del sistema CBP One para citas en puertos de entrada, la revocación del parole humanitario para más de 532,000 migrantes —incluyendo unos 110,000 cubanos— y el entrenamiento de 600 abogados militares como jueces de inmigración.

La Casa Blanca describió la caída en las aprobaciones como una "corrección" al sistema, en un contexto en el que ciudades como Miami, con más de 113,000 casos pendientes de inmigración, enfrentan una presión sin precedentes sobre sus tribunales migratorios.