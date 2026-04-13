El actor cubano William Levy encendió las redes sociales con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram en las que aparece sin camiseta junto a una piscina de agua turquesa, luciendo su figura atlética y sus abdominales marcados.
El post, que acumula más de 177,000 likes y 6,400 comentarios, muestra al galán de 45 años recostado sobre el borde de la piscina, con barba de pocos días, collar con cruz dorada y shorts blancos. Al fondo se aprecia una villa moderna de dos plantas con grandes ventanales, piscina de agua turquesa y cielo azul. El caption, fiel a su estilo, está compuesto únicamente por emojis.
Pero lo que más captó la atención de sus seguidores no fue solo el físico del actor, sino la reacción de su novia, la joven cubana Jenifer Camacho.
Ella fue una de las primeras en comentar el post, dejando una combinación de emojis muy elocuente que los fans interpretaron de inmediato como un gesto de orgullo y cariño posesivo. Camacho es enfermera de cuidados intensivos graduada en la Universidad de Florida Central.
El propio Levy no tardó en responder directamente al comentario de Jenifer con emojis igualmente cariñosos. Cabe recordar que su relación con Levy se hizo oficial hace tan solo unas semanas, cuando el actor confirmó públicamente el romance.
Desde entonces, la pareja no ha dejado de acaparar titulares. El Hotel Alhambra Palace de Granada compartió una foto de la pareja que se convirtió en uno de los momentos más comentados de su historia juntos.
No es la primera vez que Levy genera furor en redes con su físico. Un video desde el gimnasio acumuló más de 95,000 likes en pocas horas, demostrando el enorme seguimiento que mantiene entre sus fans. El propio actor había expresado su sentir hacia Jenifer con palabras que resonaron entre sus seguidores: Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco.
Preguntas frecuentes sobre William Levy y su relación con Jenifer Camacho
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Jenifer Camacho, la novia de William Levy?
Jenifer Camacho es una joven cubana que trabaja como enfermera de cuidados intensivos, graduada en la Universidad de Florida Central. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, ha ganado notoriedad por su relación con el actor William Levy. Jenifer comparte su día a día en redes sociales, mostrando su estilo de vida activo y saludable.
¿Cómo reaccionó Jenifer Camacho a las fotos de William Levy sin camiseta?
Jenifer Camacho, la novia de William Levy, reaccionó a las fotos del actor sin camiseta con una combinación de emojis que denotan orgullo y cariño. La interacción entre ambos fue pública en Instagram, mostrando la complicidad y cercanía de la pareja.
¿Cuál fue la respuesta de los seguidores de William Levy a sus fotos en Instagram?
Las fotos de William Levy sin camiseta acumularon más de 177,000 likes y 6,400 comentarios, destacando el gran seguimiento que tiene el actor en redes sociales. Sus seguidores reaccionaron positivamente, tanto al físico del actor como a la interacción con su novia Jenifer Camacho.
¿Cuál es el trasfondo de la relación entre William Levy y Jenifer Camacho?
La relación entre William Levy y Jenifer Camacho se hizo oficial hace pocas semanas, cuando el actor confirmó públicamente su romance. Desde entonces, la pareja ha aparecido en diversas publicaciones y eventos, mostrando una relación que avanza sin esconderse, caracterizada por gestos de cariño y complicidad en redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.