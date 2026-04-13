El actor cubano William Levy encendió las redes sociales con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram en las que aparece sin camiseta junto a una piscina de agua turquesa, luciendo su figura atlética y sus abdominales marcados.

El post, que acumula más de 177,000 likes y 6,400 comentarios, muestra al galán de 45 años recostado sobre el borde de la piscina, con barba de pocos días, collar con cruz dorada y shorts blancos. Al fondo se aprecia una villa moderna de dos plantas con grandes ventanales, piscina de agua turquesa y cielo azul. El caption, fiel a su estilo, está compuesto únicamente por emojis.

Pero lo que más captó la atención de sus seguidores no fue solo el físico del actor, sino la reacción de su novia, la joven cubana Jenifer Camacho.

Ella fue una de las primeras en comentar el post, dejando una combinación de emojis muy elocuente que los fans interpretaron de inmediato como un gesto de orgullo y cariño posesivo. Camacho es enfermera de cuidados intensivos graduada en la Universidad de Florida Central.

Captura de Instagram

El propio Levy no tardó en responder directamente al comentario de Jenifer con emojis igualmente cariñosos. Cabe recordar que su relación con Levy se hizo oficial hace tan solo unas semanas, cuando el actor confirmó públicamente el romance.

Desde entonces, la pareja no ha dejado de acaparar titulares. El Hotel Alhambra Palace de Granada compartió una foto de la pareja que se convirtió en uno de los momentos más comentados de su historia juntos.

No es la primera vez que Levy genera furor en redes con su físico. Un video desde el gimnasio acumuló más de 95,000 likes en pocas horas, demostrando el enorme seguimiento que mantiene entre sus fans. El propio actor había expresado su sentir hacia Jenifer con palabras que resonaron entre sus seguidores: Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco.