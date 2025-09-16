William Levy no necesita decir mucho para revolucionar las redes. Este lunes, el galán cubano compartió un video desde el gimnasio donde se dejó ver sin camiseta, frente al espejo y con el torso tan trabajado que dejó a medio Instagram sin aire… y al otro medio, suspirando.

El clip dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que más de 95 mil personas le dieran “me gusta” en pocas horas. Y es que, con 45 años recién cumplidos, William demuestra que está más en forma que nunca. Sin palabras, solo músculos y actitud, logró lo que pocos: incendiar el inicio de semana.

Los comentarios son otro show aparte. “Si así está el brazo… imagina el abrazo”, escribió una fan, desatando una cadena de mensajes igual de intensos. “Misericordia lo que hace este muchacho”, soltó otra. “Este hombre sabe cómo matarnos de amor”, agregó alguien más. El emoji de fuego se repite tanto que parece que Instagram está ardiendo de verdad.

No faltaron las declaraciones de amor internacional. Desde todas partes del mundo le escribieron mensajes, una seguidora de Brasil le preguntó directamente: “¿Quieres romper el internet, mi amor?” Y desde Argentina, alguien más le dedicó un mensaje larguísimo donde le agradecía simplemente por existir. Hasta hubo quien confesó: “Después de este cuerpazo… ¿cómo miro a mi marido?”

Levy etiquetó a sus entrenadores y agradeció el apoyo, pero sin hacer mucho ruido. Él deja que su físico hable por sí solo. Y lo cierto es que, entre proyectos actorales, rutinas de entrenamiento y selfies virales, el cubano sigue demostrando que está en uno de los mejores momentos de su vida.

Así, con solo un video y sin necesidad de filtros ni poses, William Levy volvió a demostrar por qué sigue siendo el crush eterno de millones. Y sus fans ya lo tienen claro: si así empieza la semana, que venga el lunes con todo.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre William Levy y su impacto en redes sociales