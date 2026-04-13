Guardia de seguridad cubano mata a tiros a hombre discapacitado afuera de una fiesta en Sunrise, Florida

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Un guardia de seguridad cubano disparó y mató a un hombre en silla de ruedas afuera de un salón de banquetes en Sunrise, en el sur de Florida, durante la madrugada del domingo, según informó la policía local.

El sospechoso fue identificado como Francisco Navarro Sánchez (también mencionado en algunos reportes como Francisco Sánchez), de 26 años, nacido en La Habana, Cuba, y residente en el condado de Miami-Dade.

El incidente, que terminó en tragedia, ocurrió cerca de la 1:30 a.m. de este domingo, cuando Navarro trabajaba como guardia de seguridad en una fiesta de cumpleaños con más de 100 invitados en el Five Stars Banquet Hall, ubicado en el 6072 de West Oakland Park Boulevard, dijo la Policía de Sunrise.

Según el informe de arresto, la víctima, identificada como Kendrick English, de 48 años, intentó entrar al salón a instancias de varios asistentes a la fiesta, pero no figuraba en la lista de invitados. Durante la discusión que se generó, supuestamente English insultó a Sánchez, quien sacó una pistola Glock 19 de su funda, disparó varias veces y huyó del lugar, de acuerdo con el reporte policial, citado por medios de prensa locales.

English recibió seis disparos: uno en el cuello, dos en el abdomen, dos en el hombro izquierdo y uno en el antebrazo. Pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a las heridas.

Kendrick English. Foto: Captura de pantalla/NBC 6 South Florida

Navarro fue contactado por teléfono por detectives presentes en el lugar del hecho y regresó voluntariamente para entregarse el mismo domingo.

Este lunes fue formalmente acusado de asesinato en primer grado en el condado de Broward. Un juez le negó la libertad bajo fianza y quedó detenido en la cárcel principal del condado de Broward, en Fort Lauderdale. El caso fue asignado al juez del circuito del condado Francis I. Viamontes.

English vivía con parálisis significativa desde el pecho hacia abajo y dependía de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. Quedó paralizado en 1995, cuando tenía aproximadamente 17 años, mientras jugaba un partido de fútbol americano como linebacker en Stranahan High School, en Fort Lauderdale. Desde entonces, su comunidad lo acompañó; en 2004 recibió una furgoneta adaptada como donación para mejorar su movilidad.

Durante una vigilia en su memoria, celebrada el domingo por la noche en el lugar donde fue ultimado, familiares y amigos describieron a English como una figura paterna para muchos y cuestionaron abiertamente cómo un hombre en su condición física podía representar una amenaza para alguien.

"No sé cuál era la supuesta amenaza", manifestó Sheronda Williams-Perry. "Cómo le vas a disparar, de tres a cinco veces, a una persona que estaba indefensa".

"Es una pérdida terrible. Él no merecía eso. Era un amigo muy querido y habría dado lo que fuera por los demás. Se le va a extrañar profundamente", afirmó.

Alexis Dorrell, otra amiga de English, expresó: "Era un alma noble, un alma en paz. La última persona a la que pensé que le pasaría algo así. Simplemente no podía creerlo. Todavía... es que no lo puedo creer".