Guardia de seguridad cubano mata a tiros a hombre discapacitado afuera de una fiesta en Sunrise, Florida

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Un guardia de seguridad cubano disparó y mató a un hombre en silla de ruedas afuera de un salón de banquetes en Sunrise, en el sur de Florida, durante la madrugada del domingo, según informó la policía local.
El sospechoso fue identificado como Francisco Navarro Sánchez (también mencionado en algunos reportes como Francisco Sánchez), de 26 años, nacido en La Habana, Cuba, y residente en el condado de Miami-Dade.
El incidente, que terminó en tragedia, ocurrió cerca de la 1:30 a.m. de este domingo, cuando Navarro trabajaba como guardia de seguridad en una fiesta de cumpleaños con más de 100 invitados en el Five Stars Banquet Hall, ubicado en el 6072 de West Oakland Park Boulevard, dijo la Policía de Sunrise.
Según el informe de arresto, la víctima, identificada como Kendrick English, de 48 años, intentó entrar al salón a instancias de varios asistentes a la fiesta, pero no figuraba en la lista de invitados. Durante la discusión que se generó, supuestamente English insultó a Sánchez, quien sacó una pistola Glock 19 de su funda, disparó varias veces y huyó del lugar, de acuerdo con el reporte policial, citado por medios de prensa locales.
English recibió seis disparos: uno en el cuello, dos en el abdomen, dos en el hombro izquierdo y uno en el antebrazo. Pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a las heridas.
Navarro fue contactado por teléfono por detectives presentes en el lugar del hecho y regresó voluntariamente para entregarse el mismo domingo.
Este lunes fue formalmente acusado de asesinato en primer grado en el condado de Broward. Un juez le negó la libertad bajo fianza y quedó detenido en la cárcel principal del condado de Broward, en Fort Lauderdale. El caso fue asignado al juez del circuito del condado Francis I. Viamontes.
English vivía con parálisis significativa desde el pecho hacia abajo y dependía de una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. Quedó paralizado en 1995, cuando tenía aproximadamente 17 años, mientras jugaba un partido de fútbol americano como linebacker en Stranahan High School, en Fort Lauderdale. Desde entonces, su comunidad lo acompañó; en 2004 recibió una furgoneta adaptada como donación para mejorar su movilidad.
Durante una vigilia en su memoria, celebrada el domingo por la noche en el lugar donde fue ultimado, familiares y amigos describieron a English como una figura paterna para muchos y cuestionaron abiertamente cómo un hombre en su condición física podía representar una amenaza para alguien.
"No sé cuál era la supuesta amenaza", manifestó Sheronda Williams-Perry. "Cómo le vas a disparar, de tres a cinco veces, a una persona que estaba indefensa".
"Es una pérdida terrible. Él no merecía eso. Era un amigo muy querido y habría dado lo que fuera por los demás. Se le va a extrañar profundamente", afirmó.
Alexis Dorrell, otra amiga de English, expresó: "Era un alma noble, un alma en paz. La última persona a la que pensé que le pasaría algo así. Simplemente no podía creerlo. Todavía... es que no lo puedo creer".
Preguntas frecuentes sobre el tiroteo en Sunrise, Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue el responsable del tiroteo en Sunrise, Florida?
El responsable del tiroteo fue Francisco Navarro Sánchez, un guardia de seguridad cubano de 26 años, quien disparó y mató a Kendrick English, un hombre discapacitado, afuera de un salón de banquetes en Sunrise, Florida.
¿Qué cargos enfrenta Francisco Navarro Sánchez?
Francisco Navarro Sánchez enfrenta cargos de asesinato en primer grado por el tiroteo que resultó en la muerte de Kendrick English. Un juez le negó la libertad bajo fianza y permanece detenido en la cárcel del condado de Broward.
¿Cómo ocurrió el incidente en el que murió Kendrick English?
El incidente ocurrió cuando Kendrick English intentó entrar al salón de banquetes, pero no estaba en la lista de invitados. Tras una discusión, Francisco Navarro Sánchez disparó varias veces a English, quien estaba en una silla de ruedas. English recibió seis disparos que resultaron fatales, a pesar de los esfuerzos médicos para salvarlo.
¿Cuál fue la reacción de la comunidad ante la muerte de Kendrick English?
La comunidad expresó su dolor y cuestionamiento ante la tragedia, describiendo a Kendrick English como una figura paternal y un alma noble. Durante una vigilia, amigos y familiares se preguntaron cómo pudo considerarse una amenaza a un hombre en silla de ruedas. La comunidad está consternada por la pérdida de una persona querida y respetada.
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