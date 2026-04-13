Las cifras del horror: Irán ejecutó a 1,639 personas en 2025

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Irán ejecutó al menos 1,639 personas en 2025, un 68% más que el año anterior y la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual conjunto publicado hoy por la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

El dato supera con creces las 975 ejecuciones registradas en 2024 y las 834 de 2023, una escalada sostenida que ambas organizaciones vinculan directamente a las protestas desencadenadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, tras ser detenida por no llevar el velo correctamente.

Solo 113 de las 1,639 ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, menos del 7% del total, frente al 9,5% en 2024 y al 15% en 2023, lo que evidencia una creciente opacidad del régimen.

Casi la mitad de las muertes correspondieron a delitos relacionados con drogas, un aumento del 58% frente al año anterior, mientras que otras 37 tuvieron lugar por cargos de agresión sexual.

Al menos 57 ejecuciones se produjeron por cargos de seguridad —rebelión armada, enemistad contra Dios y corrupción en la Tierra—, entre las que se cuentan dos manifestantes, 18 prisioneros políticos, 13 acusados de espionaje y un condenado por corrupción financiera.

Al menos 48 mujeres fueron ejecutadas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta en veinte años.

El informe señala que 11 ejecuciones se llevaron a cabo en espacios públicos y que al menos 84 ciudadanos afganos perdieron la vida, frente a 80 en 2024 y 16 en 2022. Entre los no iraníes figuran también tres iraquíes y otra persona identificada solo como extranjera.

De las ejecuciones de 2025, 852 se basaron en condenas dictadas por los Tribunales Revolucionarios, una cifra que acumula más de 5,972 casos desde 2010.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO, advirtió que las autoridades llevaron a cabo una media de cuatro a cinco ejecuciones diarias para sembrar miedo e impedir manifestaciones.

El informe también alerta sobre 553 ejecuciones adicionales notificadas a IHRNGO en 2025 que no pudieron ser verificadas por dos fuentes independientes, una cifra más de diez veces superior al promedio anual de los cuatro años anteriores. La organización no descartó que algunas denuncias formen parte de una campaña de desinformación del régimen para desacreditar a las organizaciones de derechos humanos.

Desde 2008, el total acumulado de ejecuciones en Irán supera las 11,196, con una media de 622 anuales.

Ante estas cifras, IHRNGO y ECPM hicieron un llamamiento a la comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas y a los gobiernos con relaciones diplomáticas con Irán, para que coloquen la abolición de la pena de muerte en el centro de su agenda. "La pena de muerte en Irán se utiliza como una herramienta política de opresión y represión, y las minorías étnicas y otros grupos marginados están sobrerrepresentados entre los ejecutados", afirmó Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM.