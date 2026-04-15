Trump afirma que frenó a Irán: "Habrían tenido un arma nuclear"

El presidente Donald Trump aseguró este martes en una entrevista con Fox News que su decisión de intervenir militarmente contra Irán evitó que el régimen persa obtuviera un arma nuclear, y declaró que el conflicto está "cerca de terminar".

En declaraciones al programa "Mornings with Maria", Trump justificó la Operación Furia Épica —ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el 28 de febrero— como una acción necesaria para impedir una amenaza nuclear de alcance global.

"Tuve que desviarme, porque si no lo hacía, ahora mismo tendrían un arma nuclear en Irán", afirmó Trump. "Y si tuvieran un arma nuclear, estarías llamando a todo el mundo allá, señor. Y no quieres hacer eso".

El mandatario también advirtió que la presión militar no ha concluido: "Si me retirara ahora mismo, les llevaría 20 años reconstruir ese país. Y no hemos terminado".

Sobre el estado del conflicto, Trump fue directo: "¿Ha terminado esta guerra? Creo que está cerca de terminar. Quiero decir, la veo muy cerca de terminar".

El contexto de estas declaraciones es el de un conflicto que, tras 38 días de combates, alcanzó un alto el fuego bilateral el 7 de abril, seguido de negociaciones de paz en Islamabad entre el 10 y el 12 de abril que fracasaron sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones.

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, exigía el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años al enriquecimiento de uranio.

Irán, por su parte, solo aceptaba una pausa de cinco años y reclamaba compensaciones por 270,000 millones de dólares.

Al cierre de esas conversaciones, Vance fue contundente: "Han elegido no aceptar nuestros términos... mala noticia para Irán".

Tras el fracaso diplomático, Trump anunció un bloqueo naval contra puertos iraníes para cortar las exportaciones de petróleo del régimen.

La Operación Epic Fury destruyó las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, Isfahán y Fordow, y según cifras del propio Trump, eliminó el 90% de los misiles iraníes, el 95% de sus drones y mató a 49 altos funcionarios del régimen, incluido el líder supremo Alí Jamenei, fallecido el 1 de marzo.

La Agencia Internacional de Energía Atómica había confirmado en marzo que Irán poseía 5,500 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para fabricar nueve bombas nucleares.

A pesar del bloqueo naval y la tensión diplomática, Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de un acuerdo: "Creo que quieren hacer un trato muy desesperadamente".

La ONU declaró el martes que era muy probable que se reanudaran las negociaciones entre Washington y Teherán, lo que podría abrir una nueva ventana diplomática en las próximas jornadas.