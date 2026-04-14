Cubadebate publica oferta de empleo para periodistas y llueven las burlas

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Cubadebate, principal portal noticioso del régimen, anunció este martes la apertura de una convocatoria para contratar a dos periodistas-editores web, pero la iniciativa generó una inmediata avalancha de críticas y burlas en redes sociales.

En las últimas horas, decenas de usuarios han cuestionado tanto las condiciones del empleo como la capacidad del medio para reflejar la realidad del país.

Bajo el lema “Narrar la actualidad desde Cuba”, el medio oficialista anunció la apertura de plazas dirigidas a quienes sientan pasión por el periodismo digital y deseen “contar las historias que marcan la actualidad de Cuba y el mundo”.

El texto insiste en la búsqueda de “profesionales talentosos, creativos y comprometidos con el análisis de la realidad nacional e internacional”, capaces de desenvolverse en el entorno digital y con dominio de redes sociales.

“Si tienes vocación periodística, dominio de la edición web y habilidades para comunicar en redes sociales, esta puede ser tu oportunidad de integrarte a uno de los multimedios informativos más leídos del país”, asegura la convocatoria.

Entre los requisitos se incluyen título universitario -preferentemente en Periodismo- habilidades de redacción, conocimiento de la actualidad, manejo de herramientas digitales y residencia en La Habana.

También se solicita un dossier con al menos cinco trabajos publicados.

A cambio, Cubadebate ofrece un salario de 5,060 pesos cubanos mensuales, más un pago de estimulación, así como “oportunidades de crecimiento”, un “ambiente dinámico y colaborativo”, horario flexible, teletrabajo y “conexión a internet de calidad”.

El salario: El primer detonante de críticas

El monto salarial, equivalente a unos 10 dólares mensuales en el mercado informal, fue uno de los primeros elementos que desató reacciones.

Para muchos usuarios, la combinación de exigencias profesionales elevadas con una remuneración tan baja resultó desconcertante.

“¿A cómo pagan la hora?”, ironizó un comentarista, mientras otros calificaron la oferta directamente como “un chiste”.

Pero más allá del salario, el debate rápidamente giró hacia un tema más sensible: la posibilidad real de ejercer el periodismo dentro de un medio estatal cubano.

“Narrar la realidad”… en entredicho

La frase central de la convocatoria -“narrar la actualidad” y “contar las historias que marcan la realidad de Cuba”- fue la más cuestionada.

“Narrar la realidad internacional, síii quizás; ¿pero la nacional?... ¿En serio? Qué buen chiste”, escribió una usuaria.

Otro comentario apuntó con mayor dureza: “Si narran la realidad van a convertirse en potenciales prisioneros de conciencia. A no ser que sea narrar la realidad virtual o imaginaria del poder”.

La desconfianza se repitió una y otra vez. “Van contar la verdadera realidad del pueblo cubano ?? Lo dudo”, comentó otra persona.

Incluso hubo quien resumió la percepción con una frase breve: “Tergiversar la realidad de Cuba”.

Entre la ironía y el rechazo frontal

El tono de las respuestas osciló entre el sarcasmo mordaz y el rechazo abierto al modelo de prensa oficial.

“Únicos 2 requisitos: 1- No pensar 2- publicar lo que le manden”, escribió un usuario.

Otro comentario fue aún más directo: “Uds. no buscan periodistas. Buscan papagayos que repitan lo que uds. mandan a decir”.

En la misma línea, alguien reinterpretó el lenguaje del anuncio: “Donde dice ‘periodismo digital’ léase propaganda partidista y donde dice ‘contar las historias que marcan la actualidad de Cuba’ léase repetir las barbaridades de los dirigentes”.

Mientras tanto, otra pregunta resumía la crítica de fondo: “¿Periodismo o servilismo faldero?”.

Una carta satírica que resume el sentir

Entre las decenas de reacciones, una destacó por su elaboración y tono: una carta ficticia de postulación que se volvió viral.

“He leído con entusiasmo su convocatoria para periodistas que deseen ‘contar las historias que marcan la actualidad de Cuba’. Me gustaría postularme, aunque temo que tal vez mi perfil exceda lo que ustedes entienden por ‘actualidad’”, comienza el texto.

El autor se presenta como “periodista de calle” y describe una realidad cotidiana marcada por carencias: “Soy periodista de calle: de esas calles con apagones, colas y taxis particulares que cobran en divisa”.

También cuestiona implícitamente la censura: “Mi vocación periodística consiste en narrar lo que ocurre cuando apagan las cámaras oficiales”.

Y concluye con una firma que resume el desencanto: “Un periodista cubano sin permiso de redacción (pero con internet a ratos)”.

“La realidad está en los comentarios”

Más allá de la crítica al medio, varios usuarios coincidieron en que la narrativa de la realidad cubana ya existe, pero fuera de los canales oficiales.

“Todos los días aquí mismo se comenta la realidad de Cuba, lean los comentarios”, señaló un internauta.

Otra opinión fue más contundente: “La narrativa de la actualidad nacional está en los comentarios, no necesita periodista”.

Incluso se propusieron alternativas: “Más que dos periodistas deberían lanzar una convocatoria para que cada cubano de a pie cuente su realidad”.

Dudas sobre la libertad editorial

La cuestión de la censura apareció de forma recurrente en las respuestas. Muchos usuarios pusieron en duda que los futuros periodistas puedan ejercer con independencia.

“Y sobre todo que sean disciplinados y que sepan acatar órdenes, no pueden estar escribiendo toda la realidad del país, solo lo que les sea permitido y aprobado por los órganos superiores”; “El problema es que no van a dejar publicar la verdadera realidad de Cuba… lo van a censurar todo”; “Si dicen la verdad te meten preso”; “No sé si esto es tener la cara dura o desesperación o ambas”, fueron algunos comentarios.

Algunos comentarios interpretaron la convocatoria como señal de dificultades dentro del propio aparato mediático estatal.

“Se les están acabando los propagandistas”;“En Cuba… es casi imposible ser periodista; “La duda que queda es: ¿Se trata de narrar la realidad o leer el guion?”, cuestionaron otros.

El debate generado por la convocatoria terminó trascendiendo el anuncio laboral para convertirse en una discusión más amplia sobre el papel del periodismo en Cuba.

Mientras, otro comentario apeló a la esencia del oficio: “La función de un periodista no es decir que ‘está lloviendo’. La función de un periodista es ‘abrir la ventana y comprobarlo’”.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de mayo.

Sin embargo, el aluvión de críticas sugiere que el principal obstáculo no será encontrar candidatos con habilidades técnicas, sino convencer a una audiencia cada vez más escéptica de que, en ese espacio, es posible ejercer un periodismo que refleje realmente la vida cotidiana del país.

Censura y represión informativa al alza en Cuba

El contexto en que aparece esta oferta resulta revelador. Cuba ocupa el puesto 165 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras, siendo el peor país de América Latina en esta materia.

La Constitución cubana establece que todos los medios pertenecen al Estado, lo que convierte en actividad clandestina cualquier ejercicio periodístico independiente. La Ley de Comunicación Social de 2024 reforzó aún más ese control.

La represión contra quienes se atreven a informar al margen del aparato oficial no cesa. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa registró 128 agresiones contra la prensa solo en febrero de 2026, un aumento del 172,3% respecto al mismo mes del año anterior. Entre esas agresiones se contaron cuarenta detenciones arbitrarias, 52 ataques o amenazas psicológicas, 25 usos abusivos del poder estatal y cuatro agresiones físicas.

Mientras tanto, Cubadebate no se limita a publicar propaganda: también ha participado activamente en campañas de difamación contra medios independientes.

En noviembre de 2025 publicó un artículo titulado "Radiografía de las cuentas de extrema derecha que operan contra Cuba en X", en el que identificó a periodistas y activistas como parte de una supuesta "guerra cognitiva".

Mientras el régimen asfixia a la prensa libre y fuerza al exilio a decenas de periodistas independientes, su aparato mediático recluta nuevos cuadros con una oferta salarial que, según sus propios lectores, no alcanza ni para cubrir el costo de un almuerzo en cualquier capital latinoamericana.