Vídeos relacionados:

El medio estatal Cubadebate publicó este viernes un artículo en el que atribuye al embargo estadounidense el déficit de medicamentos e insumos que afecta la atención a embarazadas de riesgo en el Hospital Universitario Docente Vladimir Ilich Lenin de Holguín, el mayor centro de maternidad de Cuba.

El subdirector del área materno-infantil del hospital, Rubén Reynaldo Rojas, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que "la disponibilidad de medicamentos como antibióticos y esteroides, imprescindibles en este tipo de tratamiento, se encuentra muy limitada y componentes de uso quirúrgico, entre ellos las suturas, también presentan déficit".

Rojas añadió que "las mesas quirúrgicas y equipamientos datan de la fundación del hospital hace 60 años con tecnología soviética, y se ha hecho prácticamente imposible sustituirlos pues los modernos son de procedencia norteamericana". El directivo también mencionó demoras en la llegada de oxígeno medicinal y el "asedio" a personas que intentan contribuir desde el exterior a la construcción de un nuevo edificio de maternidad.

La narrativa oficial, sin embargo, choca con una realidad documentada que el propio régimen ha admitido en parte. En julio de 2025, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció una crisis estructural sin precedentes con apenas el 30% de cobertura medicamentosa, y admitió errores y deficiencias internas que nada tienen que ver con Washington.

Entre agosto y noviembre de 2025, el mismo Hospital Lenin acumuló múltiples denuncias ciudadanas por plagas de chinches y cucarachas, baños sin agua, comida en descomposición junto a pacientes y ausencia de camillas. Ninguna de esas denuncias tiene que ver con el embargo. En agosto de 2025 se reportó además una negligencia en el banco de sangre del centro: la entrega errónea de sangre donada a un paciente de 80 años. En noviembre de ese año, un video viral mostró a un enfermo siendo trasladado en una silla común por falta de camillas.

Una médica del propio hospital resumió la situación con una frase que el régimen prefiere ignorar: "He tenido que traicionar mis principios médicos."

Los indicadores objetivos desmienten la propaganda oficial. La mortalidad infantil subió a 8,2 por cada 1,000 nacidos vivos en el primer semestre de 2025, frente a 7,4 en el mismo período de 2024, el nivel más alto en 25 años. La mortalidad materna escaló a 56,3 por cada 100,000 nacidos vivos hasta julio de 2025, casi el doble de los 37,4 del año anterior.

El argumento del embargo tampoco resiste el escrutinio de los datos comerciales. Las sanciones incluyen excepciones humanitarias para medicamentos y equipos médicos desde su origen. Entre 2022 y 2023, Estados Unidos aprobó exportaciones médicas a Cuba por casi 900 millones de dólares, y entre 2022 y 2024 se otorgaron licencias por más de 7,000 millones de dólares a empresas en Miami-Dade que incluían suministros médicos para la isla.

Analistas independientes atribuyen el colapso sanitario cubano principalmente a la desinversión estatal, éxodo masivo de médicos, corrupción institucional y las prioridades políticas del régimen. La crisis no es consecuencia del embargo: es el resultado de 67 años de dictadura que ha convertido hospitales fundados con tecnología soviética hace seis décadas en trampas para los pacientes más vulnerables, incluidas las embarazadas de riesgo.