"Intentaron reclutarme": Anna Bensi denuncia presión de la contrainteligencia

La joven creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, denunció este lunes que agentes de la contrainteligencia del régimen intentaron reclutarla durante un interrogatorio en la estación policial de Alamar, en La Habana, ofreciéndole impulsar su carrera musical a cambio de que dejara de expresarse públicamente.

El interrogatorio fue el resultado de una trampa coordinada: Anna y su madre, Caridad Silvente, fueron citadas bajo el pretexto de firmar un documento relacionado con el archivo del caso penal que pesaba sobre la madre, mientras David Espinosa y su esposa Laidy García eran convocados simultáneamente a otra unidad policial para dejarlas solas e incomunicadas, sin teléfonos.

Tras firmar los documentos en menos de cinco minutos, la madre fue sacada al exterior de la estación y Anna fue retenida a solas en una oficina por el instructor Eddie Cala, quien le dijo: "ella se queda un momentico".

Allí entraron tres agentes de la contrainteligencia —dos mujeres y un hombre— que nunca se identificaron y que, según relató Anna, jugaron al "policía bueno y policía malo": las mujeres intentaban ganarse su confianza mientras el hombre adoptaba un tono más seco.

Los agentes le preguntaron sobre sus aspiraciones y su futuro, y al mencionar ella que la música era su mayor pasión —en referencia a su tema reciente "Mi Tierra"— le ofrecieron ayudarla a desarrollar su carrera.

"Ese sueño se puede realizar, Sofía. Ese sueño está en tus manos, solo depende de ti. Nosotros te podemos ayudar con eso", dijo.

Según su testimonio, la propuesta estaba condicionada a que abandonara su activismo en redes sociales.

"Querían que me callara, que tomara otro rumbo", explicó, dejando claro que no aceptó.

“Yo no voy a trabajar jamás para una dictadura”, afirmó.

Durante el interrogatorio, los agentes también recurrieron a presiones psicológicas y advertencias veladas.

Le insinuaron que podría enfrentar prisión si continuaba con sus publicaciones y le dijeron que sería “una pena” que pasara su juventud en la cárcel.

Además, intentaron desacreditar su entorno, asegurando que nadie en el exterior podría ayudarla si la situación empeoraba.

Anna denunció que la represión no solo se ha centrado en ella, sino también en su familia.

Relató que días antes su hermana, ciudadana estadounidense, fue citada bajo engaño a una estación policial y sometida a interrogatorio en presencia de sus hijos, en un proceso que calificó como intimidatorio.

Según dijo, las autoridades utilizaron ese encuentro para presionarla indirectamente.

La joven también aseguró que en las últimas semanas ha habido un incremento de la vigilancia y el hostigamiento, con seguimientos en la vía pública y monitoreo constante de su vivienda.

“Esto ya no es solo conmigo, es con mi familia”, advirtió.

A pesar de la presión, insistió en que no pertenece a ninguna organización ni responde a intereses externos.

“Soy una joven cubana que expresa lo que piensa. No soy líder de nada ni estoy convocando a nada”, declaró, rechazando las acusaciones de las autoridades.

El caso, agregó, permanece abierto a pesar de que la Fiscalía archivó el expediente contra su madre, lo que —según explicó— permite que pueda ser reactivado en cualquier momento.

“Todo fue una trampa para interrogarnos y tratar de intimidarnos”, concluyó la joven en su directa luego de salir de la estación.