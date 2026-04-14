Anna Bensi sale libre del interrogatorio, pero la represión contra ella y su familia continúa

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La youtuber y activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, fue liberada este lunes tras ser sometida a un nuevo interrogatorio en la unidad policial de Alamar, en La Habana.

La confirmación llegó a través de la activista Lara Crofs (Yamilka Lafita), quien publicó en Facebook: "Banda muchísimas gracias acaban de soltar a nuestra amiga Anna Sofía Benítez Silvente. Luego ella misma les contará qué sucedió. Gracias por el apoyo. Una vez más la presión funcionó."

Publicación de Facebook/Facebook /Lara Crofs

Anteriormente, Crofs había advertido: "Nuestra Anna Sofía Benítez Silvente lleva más de dos horas de interrogatorio y la preocupación crece. Si dentro de una hora no la han soltado, me personaré con amigos a exigir su libertad inmediata. Basta ya de abuso."

La represión contra Anna Bensi comenzó el 10 de marzo de 2026, cuando ella y su madre grabaron y publicaron el momento en que el suboficial del MININT Yoel Leodán Rabaza Ramos (chapa 179542) les entregaba una citación irregular.

Las autoridades usaron ese video como pretexto para acusarlas de "actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz", bajo el artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión.

El 25 de marzo, ambas fueron instruidas de cargos y quedaron bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país y de viajar entre provincias.

La represión se ha extendido a toda la familia. El 10 de abril, la hermana de Anna, Elmis Rivero Silvente, fue interrogada y amenazada por la Seguridad del Estado horas antes de abordar su vuelo a Miami. Agentes le dijeron que "Trump invadirá Cuba y el primer misil irá a casa", en una táctica de intimidación directa.

La cuenta de WhatsApp de Anna Bensi también fue suspendida sin posibilidad de recuperación, cortando uno de sus principales canales de comunicación con el exterior.

El 9 de abril, el diplomático estadounidense Mike Hammer, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó a Anna y a su madre en Alamar. Hammer señaló que "su único delito ha sido defender sus creencias, su fe".

El caso de Anna Bensi no es aislado. El pasado lunes, el creador de contenido David Espinosa y su esposa Laidy García también fueron citados por el MININT, en lo que activistas describen como un patrón sistemático de hostigamiento contra quienes documentan y critican al régimen en redes sociales.

Anna Bensi tiene 21 años y es una de las voces más jóvenes y activas de la disidencia cubana en plataformas digitales. Aunque este martes salió libre, los cargos penales en su contra y los de su madre siguen vigentes, con penas que podrían alcanzar los cinco años de prisión.