Denuncian citación del MININT al creador de contenido David Espinosa y su esposa Laidy García

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Las fuerzas represivas del régimen cubano no cesan en su hostigamiento a voces críticas u opositoras dentro del país. Este domingo fueron citados a una "entrevista sobre posible ilegalidad", el creador de contenido David Espinosa, y su esposa Laidy García, quienes deberán presentarse el lunes 13, a las 14:00 horas, en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de Zapata y C, en el municipio Plaza de la revolución, donde residen.

De acuerdo con la periodista Yaiset Rodríguez Fernández, quien realizó la denuncia en Facebook y compartió las imágenes de la citación policial publicadas por Espinosa, es la quinta vez que citan al joven religioso y, en esta ocasión, con el agravante de que incluyeron a su esposa y madre de sus hijos.

Rodríguez Fernández calificó los documentos de citación —firmados por el primer teniente David Montero Brooks— como "papeles infames", y opinó que "los únicos ilegales en Cuba deberían ser todos estos miembros de la mafia que tiene secuestrada el país, ellos y sus cómplices"

La causal de "entrevista sobre posible ilegalidad", no existe en Derecho Penal, para justificar una citación oficial, opinó uno de los foristas en el muro de David Espinosa, y valoró que "cuando no hay por dónde hacerlo, lamentablemente, se improvisa", aludiendo a la manera turbia y poco ortodoxa con la que el aparato policial aplica su interpretación de la ley.

"Oren por nosotros", se limitó a postear Espinosa, quien ha aparecido en videos críticos del gobierno cubano junto a los influencers contestatarios del grupo Fuera de la Caja Cuba y la youtuber Anna Bensi (Anna Sofía Benítez Silvente). De inmediato, decenas de usuarios de la red les expresaron su apoyo ante una muestra más de las vejaciones del poder dictatorial que "ya se han vuelto parte de la cotidianidad", como reflexionó un cibernauta.

El detonante inmediato de esta nueva represalia, sugirió Rodríguez Fernández, parece ser el apoyo que Espinosa y Laidy brindaron a Ghelmis Rivero, hermana de Anna Bensi, cuando esta fue citada por la policía política. "La posible ‘ilegalidad’ sería entonces el acompañamiento, la libre expresión o las múltiples ocasiones en las que David manifiesta su deseo de que el cubano pueda al fin escoger la compañía de teléfono que desea pagar", comentó la periodista.

En dicha citación, los agentes le confiscaron el pasaporte a Rivero horas antes de su vuelo de regreso a Estados Unidos, donde reside como ciudadana americana, advirtiéndole que, aunque tuviera esa ciudadanía, "podían hacer cualquier cosa con ella porque igual estaba en Cuba", refirió la denunciante.

En cualquier caso, no hacen falta motivos claros o jurídicamente legítimos para que el dispositivo de vigilancia y control del régimen se active contra alguien que les parezca incómodo. "La inmensa mayoría de los cubanos somos unos delincuentes, procesables si así lo estiman los dictadores, dueños y señores del 'orden' y la 'ley'", ironizó Rodríguez Fernández.

La oleada represiva del sistema se ha intensificado en los primeros meses de 2026, a medida que el país se hunde en el franco deterioro de todos los servicios e instituciones, con apagones diarios que superan las 20 horas en muchas localidades y continuas protestas de la población.

Anna Bensi quedó bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo, instruida de cargos bajo el Artículo 393 del Código Penal, con posibles penas de dos a cinco años. Antes, en marzo, agentes de la Seguridad del Estado citaron a su madre, Caridad Silvente, con amenazas de hasta cinco años de prisión por permitir las denuncias de su hija en redes sociales.

El colectivo Fuera de la Caja Cuba también ha sido blanco de visitas intimidatorias a los hogares de sus integrantes, amenazas a familiares en sus centros de trabajo e inhabilitación de teléfonos cuando apoyaron a Anna Bensi. Otros creadores como los youtubers de El4tico, detenidos en Holguín desde febrero, y el joven Ankeilys Guerra, trasladado a Villa Marista tras una transmisión en vivo, podrían mencionarse como parte del cuadro represivo reciente.

Rodríguez Fernández terminó su publicación llamando a estar atentos sobre la suerte de David y Laidy en este nuevo interrogatorio, y resumió la situación con una frase que condensa el sentir de buena parte de la ciudadanía de la Isla: "Esta agonía tiene que terminar".