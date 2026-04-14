Desarticulan banda de robo de autos en Cienfuegos: así operaban

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Fuerzas especializadas de investigación desarticularon este fin de semana una banda dedicada al robo de autos en la provincia de Cienfuegos, según informó el perfil de Facebook "Las Cosas de Fernanda", identificado como vocero informal del MININT en redes sociales.

De acuerdo con la publicación, los vehículos eran sustraídos por un individuo identificado como "Javier Legrat" y depositados en la vivienda de "Yoel Pérez", en la localidad de Alcalde Mayor, consejo popular Yaguaramas, una zona rural del municipio Rodas, en el sur de la provincia.

Desde esa vivienda, los autos robados eran trasladados a otros lugares y finalmente vendidos en el mercado negro, según la misma fuente.

"Las investigaciones continúan y la cadena delictiva está siendo desarticulada paso a paso", señaló el vocero del régimen, que enmarca el operativo como un "triunfo de las fuerzas especializadas".

El perfil "Las Cosas de Fernanda" opera como canal de propaganda alineado con la narrativa oficial del régimen cubano, publicando contenido que legitima acciones de las fuerzas de seguridad sin cuestionar las causas estructurales de la delincuencia.

En enero de 2026, este mismo perfil promovió el despliegue de policías en bancos de Cienfuegos para organizar colas de pensionados, presentándolo como un gesto de "protección" a adultos mayores.

La publicación detalló las penas aplicables según el Código Penal cubano: los autores materiales del robo de autos pueden enfrentar hasta 15 años de privación de libertad si se demuestra continuidad del delito o asociación para delinquir.

Los receptadores y encubridores, como sería el caso de Yoel Pérez, pueden recibir entre tres y diez años de prisión, mientras que los cómplices en el traslado y venta de los vehículos enfrentan penas de entre dos y ocho años.

El robo de vehículos en Cuba se ha agravado en el contexto de la crisis económica de los últimos años.

La escasez de combustible, la devaluación del peso cubano y la expansión del mercado negro han creado condiciones propicias para redes delictivas que roban, trasladan y revenden vehículos entre provincias.

El periódico provincial 5 de Septiembre reportó en octubre de 2025 que los vehículos de cuentapropistas en Cienfuegos operaban casi en su totalidad con combustible del mercado negro, ante la escasez de abastecimiento estatal.

Casos similares fueron reportados en otras provincias: en octubre de 2025 se desarticuló en Pinar del Río una banda dedicada al robo de vehículos, y en Artemisa cayó el grupo conocido como "La Banda de la Yuca", que robaba camiones estatales, lo que apunta a un patrón de alcance nacional.

A pesar del tono triunfalista de la publicación oficialista, el propio texto reconoce implícitamente que el operativo no resuelve el problema de fondo: "La justicia no termina con la captura, sino con la transformación de las condiciones que generan este tipo de delitos", concluye el perfil del MININT, sin mencionar que esas condiciones son producto directo de 67 años de dictadura comunista.