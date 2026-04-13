Vecinos capturan a ladrón en Cienfuegos y no le dan tregua hasta entregarlo a la policía

Un presunto ladrón fue capturado esta madrugada por residentes del reparto La Gloria, en la ciudad de Cienfuegos, cuando intentaba cometer un robo alrededor de las 2:45 a.m.

El ruido que generó el individuo alertó a varios vecinos, quienes salieron rápidamente a la calle y lograron neutralizarlo durante un forcejeo, informó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.

Según los propios residentes, el hombre no se llevó nada. Lo detuvieron antes de que pudiera escapar.

Durante la retención, los vecinos grabaron videos y tomaron fotografías del momento, documentando el incidente en tiempo real antes de que llegara ninguna autoridad.

Tras la captura, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional, que deberá realizar las diligencias correspondientes y formular la acusación por presunto intento de robo.

El incidente reaviva el debate sobre la inseguridad en la zona y el papel de la comunidad frente a este tipo de delitos. Como señaló Mayeta Labrada, el hecho resulta especialmente revelador "cuando la respuesta policial no siempre llega a tiempo".

Este tipo de acción ciudadana se ha multiplicado en Cuba durante los últimos meses. El pasado jueves, vecinos de Santiago de Cuba capturaron a un joven armado con machete que robó un celular a una doctora tras amenazar a un menor. Ese mismo día, un joven llamado Junior inmovilizó a un carterista en plena calle para entregarlo a la Policía en un video que circuló ampliamente.

En octubre de 2025, vecinos del reparto Agüero, también en Santiago de Cuba, casi lincharon a un joven arrebatador antes de la intervención policial, y en agosto de ese mismo año residentes del reparto Santa Bárbara redujeron y amarraron a un delincuente armado con cuchillos.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% desde 2023, siendo los robos el delito predominante con 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479% desde 2023.

La crisis económica —con una contracción del 5% del PIB en 2025 y una caída acumulada del 15% desde 2020— y el debilitamiento de la Policía Nacional, que habría perdido el 20% de sus efectivos en el último año por bajos salarios, son señalados como factores estructurales que alimentan la delincuencia en toda la isla.