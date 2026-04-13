Vecinos capturan a ladrón en Cienfuegos y no le dan tregua hasta entregarlo a la policía

Un presunto ladrón fue capturado esta madrugada por residentes del reparto La Gloria, en la ciudad de Cienfuegos, cuando intentaba cometer un robo alrededor de las 2:45 a.m.
El ruido que generó el individuo alertó a varios vecinos, quienes salieron rápidamente a la calle y lograron neutralizarlo durante un forcejeo, informó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.
Según los propios residentes, el hombre no se llevó nada. Lo detuvieron antes de que pudiera escapar.
Durante la retención, los vecinos grabaron videos y tomaron fotografías del momento, documentando el incidente en tiempo real antes de que llegara ninguna autoridad.
Tras la captura, el sospechoso fue entregado a la Policía Nacional, que deberá realizar las diligencias correspondientes y formular la acusación por presunto intento de robo.
El incidente reaviva el debate sobre la inseguridad en la zona y el papel de la comunidad frente a este tipo de delitos. Como señaló Mayeta Labrada, el hecho resulta especialmente revelador "cuando la respuesta policial no siempre llega a tiempo".
Este tipo de acción ciudadana se ha multiplicado en Cuba durante los últimos meses. El pasado jueves, vecinos de Santiago de Cuba capturaron a un joven armado con machete que robó un celular a una doctora tras amenazar a un menor. Ese mismo día, un joven llamado Junior inmovilizó a un carterista en plena calle para entregarlo a la Policía en un video que circuló ampliamente.
En octubre de 2025, vecinos del reparto Agüero, también en Santiago de Cuba, casi lincharon a un joven arrebatador antes de la intervención policial, y en agosto de ese mismo año residentes del reparto Santa Bárbara redujeron y amarraron a un delincuente armado con cuchillos.
El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% desde 2023, siendo los robos el delito predominante con 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479% desde 2023.
La crisis económica —con una contracción del 5% del PIB en 2025 y una caída acumulada del 15% desde 2020— y el debilitamiento de la Policía Nacional, que habría perdido el 20% de sus efectivos en el último año por bajos salarios, son señalados como factores estructurales que alimentan la delincuencia en toda la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Inseguridad y la Respuesta Ciudadana en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los ciudadanos están tomando la justicia en sus propias manos en Cuba?
Los ciudadanos en Cuba están tomando la justicia en sus propias manos debido a la creciente ineficiencia de la policía para responder de manera efectiva a los delitos. La inacción policial y la percepción de impunidad han llevado a la población a actuar por su cuenta para protegerse. El aumento de la delincuencia y la falta de respuesta oportuna de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) han incrementado estos actos de justicia popular.
¿Cuál es el impacto de la crisis económica en la delincuencia en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha incrementado la pobreza y, como consecuencia, la delincuencia. Con una contracción del 5% del PIB en 2025 y una caída acumulada del 15% desde 2020, la escasez de recursos ha llevado a un aumento significativo de robos y otros delitos. Esta situación ha exacerbado la inseguridad y la desconfianza en las autoridades.
¿Cómo afecta la falta de recursos a la policía en Cuba?
La falta de recursos ha impactado severamente a la policía en Cuba, resultando en una disminución del 20% de sus efectivos en el último año. Este debilitamiento ha dejado amplias zonas sin cobertura de seguridad, permitiendo que la delincuencia aumente. La prioridad del régimen en reprimir la disidencia en lugar de proteger a los ciudadanos ha exacerbado este problema.
¿Qué está haciendo el gobierno cubano para abordar la delincuencia?
Aunque el gobierno cubano ha tomado algunas medidas, como imponer penas severas en ciertos casos, la respuesta general ha sido insuficiente y tardía. Las prioridades gubernamentales están más enfocadas en reprimir la disidencia política que en abordar la delincuencia común, lo que genera un sentimiento de abandono entre los ciudadanos.
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