Asaltan a niño de 13 años con un cuchillo en el cuello para robarle una bicicleta en Cárdenas, Matanzas

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido a Cárdenas en los últimos meses

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Un menor de 13 años fue asaltado este viernes a punta de cuchillo en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, cuando un hombre lo interceptó cerca de una escuela secundaria básica y lo obligó, con el arma en el cuello, a entregarle su bicicleta BMX.

Así lo denunció en el grupo Cardenenses en Facebook el usuario Christian Arbolaez, quien recibió el testimonio directamente de la madre de la víctima.

Según el relato, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en las inmediaciones de la escuela secundaria básica Esteban Hernández, ubicada en el barrio Versalles de la ciudad.

Captura de Facebook/Christian Arbolaez

Lo más alarmante del hecho es que el agresor le habría colocado un cuchillo en el cuello para obligarlo a entregar el medio de transporte, subrayó la madre.

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido a Cárdenas en los últimos meses.

En febrero, el jubilado ciego Pablo Vega falleció tras ser golpeado durante un asalto mientras hacía cola en un banco de la ciudad.

A fines de marzo, varios encapuchados armados asaltaron a dos mujeres en el barrio Pueblo Nuevo Norte, en otro episodio que evidenció el deterioro de la seguridad pública en el municipio.

El panorama no es exclusivo de Cárdenas. El 3 de abril, un joven cubano fue víctima de un asalto a mano armada en la carretera de Managua, a la altura del puente de La Chorrera, en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de La Habana.

Según datos recientes, Cuba registró 2,833 delitos verificados en Cuba, un aumento del 115% respecto a períodos anteriores, lo que refleja una crisis de seguridad pública a nivel nacional.

A esto se suma el debilitamiento institucional de las fuerzas del orden, pues informes señalan que 20% de sus efectivos abandonaron el cuerpo en el último año, algo que agrava la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos.