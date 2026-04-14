Florida enfrenta incendio forestal de 1,500 acres: evacúan zonas y crece la preocupación

Vídeos relacionados:

Un incendio forestal de gran magnitud denominado Newman Drive Fire consume este martes más de 1,500 acres en el suroeste de Florida, cerca de Alligator Alley, en el condado de Collier, con órdenes de evacuación activas para varios sectores residenciales próximos a Naples, reportó CBS 12.

El fuego se originó en el Picayune Strand State Forest poco después del mediodía del lunes y se expandió de forma explosiva: alcanzó 100 acres en apenas tres horas y llegó a 350 acres para la tarde de ese mismo día.

Para la mañana de este martes, el incendio ya superaba los 1,500 acres y se encontraba solo 15% contenido, según el Servicio Forestal de Florida.

Las órdenes de evacuación afectan secciones de Stable Way, Union Drive, Barton Gliba Drive, Benfield Road, Beck Boulevard y Le Buff Road.

Un refugio temporal para evacuados fue habilitado en el Golden Gate Community Center, ubicado en 4701 Golden Gate Parkway en Naples, que acepta mascotas y donde se insta a los evacuados a llevar los suministros necesarios.

La Interestatal 75 permanece abierta, aunque las cámaras de tráfico en su extremo occidental captaron columnas masivas de humo elevándose desde la línea de árboles, y las autoridades monitorean de cerca la situación para garantizar la seguridad de los conductores, subrayó FOX 12.

Se esperan condiciones de humo a lo largo de Collier Boulevard al sur de la I-75, y vientos fuertes del este empujarán el humo hacia Naples y áreas vecinas.

Los bomberos advierten que las personas con afecciones respiratorias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema, así como quienes padecen enfermedades cardíacas, deben permanecer en interiores o alejarse de las zonas con humo para minimizar la exposición.

La respuesta al incendio es multisectorial: la Oficina del Sheriff del Condado de Collier combate el fuego desde el aire, mientras que equipos terrestres del Servicio Forestal de Florida y bomberos de Naples y North Collier Fire Rescue trabajan en el terreno.

El Servicio Forestal de Florida traslada equipos adicionales, incluidas excavadoras, desde el Centro de Florida, con llegada prevista para este martes por la mañana.

Hasta el momento no se han reportado lesiones ni daños estructurales.

El incendio ocurre en el contexto de una sequía histórica que afecta a casi el 80% de Florida en 2026, la más severa desde 2012, con el suroeste del estado registrando las peores condiciones desde 2001, situación que expertos habían señalado desde febrero como una tormenta perfecta para una temporada de incendios peligrosa.