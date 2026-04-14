Abogado Willy Allen: "Si el nuevo secretario de DHS quiere, hoy mismo se resuelve el problema de los I-220A"

El abogado de inmigración Willy Allen afirmó este lunes en CiberCuba que el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, tiene el poder de resolver de inmediato el problema de los cubanos con formulario I-220A, si así lo decidiera.

La declaración fue hecha durante un programa semanal que tiene en esta plataforma, en el que Allen abordó en profundidad las vías legales disponibles para la legalización de los cubanos afectados por ese documento migratorio.

"Si él quisiera, él puede resolverlo hoy mismo, que para mí sería un gran placer. Tú sabes cuántas personas pararían de sufrir, cuántas familias estuvieran juntas otra vez, cuántas personas pudieran vivir en paz y tranquilidad por todos los Estados Unidos", dijo.

En mayo de 2025 Willy Allen se mostró convencido de que los I-220A se van a legalizar, pero ya entonces daba por sentado que el camino iba a ser "un poco más difícil", además, advirtió que habría "víctimas en ese camino, que van a tener una mala experiencia".

A la pregunta de CiberCuba de si esas víctimas son las personas con formulario I-220A, con menos de dos años en Estados Unidos, el abogado contestó afirmativamente, sumando a quienes tienen la mala suerte de que los detengan al azar.

Tal y como viene defendiendo desde marzo del año pasado, cuando los I-220A empezaron a ser detenidos en Florida, Willy Allen reiteró este lunes que los tres congresistas cubanoamericanos de Florida (María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart) pueden hacer algo de manera inmediata por resolver el problema de los cubanos con I-220A .

El abogado considera que la solución de los I-220A es "administrativa" y, a su juicio, depende de la "voluntad política" del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ya en su momento, Willy Allen explicó que la figura migratoria de los I-220A fue instaurada durante el primer mandato de Trump por lo que no sería ningún problema buscarle encaje legal en este segundo mandato.