Willy Allen, sobre María Elvira Salazar: "Insulta a nuestra comunidad"

El abogado de Inmigración Willy Allen aseguró este lunes que la congresista republicana María Elvira Salazar "insulta a nuestra comunidad" cubanoamericana después de decir en una entrevista reciente que el presidente Trump no estaba al tanto del acoso que han sufrido inmigrantes procedentes de Cuba y Venezuela al convertirse en diana de sus políticas migratorias.

También critica a Salazar por sugerir que los cubanos apoyen a un candidato republicano en Louisville que ha defendido públicamente a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y que defiende que los hijos de inmigrantes no deben tener la nacionalidad por nacimiento, como ocurre en la actualidad.

El detonante fue una entrevista de Salazar publicada el 3 de abril, en la que la congresista afirmó que el presidente Trump se dio cuenta que las políticas inmigratorias en contra de los venezolanos y de los cubanos en el primer año no funcionaron, y anticipó un giro en la dirección del Departamento de Seguridad Nacional bajo nuevo liderazgo.

En CiberCuba, Allen fue directo al señalar que las declaraciones de Salazar "insultan a nuestra comunidad", rechazando sus promesas de cambio como un gesto vacío hacia los migrantes cubanos y venezolanos.

Más adelante, el abogado fue más lejos y reiteró sus disculpas públicas por haber votado por Salazar en el pasado.

No es la primera vez que Allen arremete contra Salazar. En febrero de 2025, ya había calificado de insulto y cascarita de caña un proyecto de ley de la congresista para regularizar a cubanos con formulario I-220A, argumentando que la Ley de Ajuste Cubano de 1966 ya cubría esos casos sin necesidad de nueva legislación. En aquel momento también admitió haber votado por ella dos veces y pidió perdón públicamente.

En julio de 2025, Allen echó más leña al fuego, al anunciar públicamente que no sólo no va a votar por María Elvira Salazar, sino que, además, ha apoyado a alguien que la va a retar en las primarias.

Salazar, por su parte, sostuvo el 3 de abril que el nuevo liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional se enfocaría única y exclusivamente en los criminales y defendió la permanencia de migrantes con I-220A o Estatus de Protección Temporal sin antecedentes penales.

La congresista también solicitó al nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional reanudar los procesos de naturalización de cubanos y venezolanos, suspendidos, y el 27 de marzo presionó por proteger a más de 500,000 venezolanos en situación migratoria incierta, argumentando que Venezuela no es un país seguro para regresar.

El formulario I-220A es el eje central del conflicto entre ambos: Allen sostiene que ese documento de libertad condicional bajo supervisión es un parole y debería permitir a los cubanos ajustar su estatus al año y un día de estancia bajo la Ley de Ajuste Cubano, por lo que califica las propuestas legislativas de Salazar como innecesarias o engañosas para la comunidad.