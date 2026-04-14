La influencer cubana Claudia Artiles sufrió ayer una aparatosa caída en las escaleras de su casa en Miami mientras cargaba a su hijo Marlon en brazos, y lo compartió todo con sus seguidores a través de un video grabado por la cámara de seguridad de su hogar.

El accidente ocurrió en los escalones de la entrada principal, que son de losa. La causa fue una botella de agua que había en el suelo y que Claudia no vio a tiempo.

Ella misma lo explicó en el texto superpuesto del video: "Familia me caí con Marlon en los brazos, traté que él no se diera y me di muy duro. Por un momento pensé que era la colcha pero no, ahora mirando el video resbalé por una botella de agua".

El instinto de Claudia fue proteger a Marlon a toda costa, y lo logró: el niño, de tres años y con síndrome de Down, no sufrió ningún daño. Fue ella quien absorbió todo el golpe contra los escalones. "Lloré como una niña, un dolor muy grande", escribió en el mismo video.

Su pareja, Ultrack, estaba durmiendo cuando escuchó el grito. Él también publicó su propio video contando lo que vio después: "Se resbaló por los escalones de abajo, que no son de madera, son de losa. Y andaba con el niño, entonces para que el niño no se diera un golpe, ella fue la que aguantó el golpe".

Las imágenes del video muestran una raspadura larga y rojiza en la pierna de Claudia, producto del roce contra los escalones de losa. Según Ultrack, también se formó una bola de hinchazón que fue bajando tras tomar ibuprofeno.

En los comentarios, Claudia respondió directamente a sus seguidores con la misma mezcla de alivio y dolor: "Me duele la vida pero estamos bien, Marlon no le pasó nada". En otro mensaje añadió: "Mamá, qué dolor, pero él está bien, él se asustó al verme así".

La comunidad de Claudia reaccionó con una ola de cariño y admiración por su instinto maternal. Una seguidora resumió lo que muchos sintieron al ver el video: "Su instinto de protección es más fuerte que cualquier dolor físico. Ese 'No pasa nada papi, no pasa nada no te asustes', dicho solo para que el miedo no toque el corazón de su hijo". Otra escribió: "Me di yo pero a Marlon no le pasó nada, eso se sintió en el corazón. Una madre puede estar mal, pero para nuestros hijos siempre estaremos bien. Qué video más doloroso pero a la vez lleno de amor".

La caída ocurrió en una jornada especialmente intensa para Claudia, quien ese mismo día también publicó un video respondiendo a críticas sobre el cuidado de Marlon, en el que el niño demostró sus avances contando del uno al cinco y usando lengua de señas.

Claudia Artiles es una creadora de contenido cubana radicada en Miami conocida por documentar su maternidad con Marlon y por visibilizar el síndrome de Down con mensajes de amor e inclusión. Lleva en pareja con Ultrack desde marzo de 2025.