Velito El Bufón lanzó este lunes el adelanto de su nuevo tema, "Te echo de menos", y las redes explotaron: sus seguidores no tardaron en bautizarlo como "el Shakiro de Cuba".

El clip, publicado en Instagram, acumula miles reproducciones en pocas horas, y la canción ni siquiera ha salido todavía.

La letra del adelanto lo dice todo: "Me mudé de casa, quemé nuestras fotos, hice un perfil nuevo en el Instagram. Cambié mi rutina, cambié hasta mi dieta, pero en el fondo todo sigue igual. Dormí en otra cama, a veces otra boca, probé un culito nuevo. De los más ricos. Y esta película no cambió el drama, yo no te superó. Te echo de menos, ¿por qué no lo intentamos y volvemos? Verte con otro me mata de celos".

El timing fue imposible de ignorar: el adelanto se publicó exactamente el día del cumpleaños número 21 de Thalía, su ex pareja y madre de sus dos hijos, quien celebraba ese mismo día en Varadero junto a Harold Iglesias, el creador digital con quien se le vincula sentimentalmente.

Los comentarios más populares del post apuntan directo a ella. "En vez de sacar el tema el viernes, sácalo hoy que es su cumpleaños", escribió un seguidor con 302 likes. "Pa Talia 3", sumó otro con 172 likes.

Pero el comentario que más ruido hizo fue uno que lo comparó con la cantante colombiana: "El Shakiro de Cuba", en referencia a la estrategia de Shakira de convertir su ruptura con Piqué en una cadena de éxitos musicales.

La comparación corrió rápido entre los fans. "Ni Shakira sacó tantos temas cuando se dejó de Piqué", escribió un usuario. Otro lo analizó sin rodeos: "Que inteligente él, si le sabe a esto: ahora que hay polémica con su ex pareja, suelta todos esos temas."

No faltaron quienes leyeron la jugada con claridad: "En términos de comprensión, deberían comprender que el objetivo de estos temas es monetizar la situación polémica de su separación. Paren de decirle que vuelvan."

Otros simplemente celebraron el nuevo paradigma masculino: "AHORA es los hombres ya no celan, no hacen papelazos, los HOMBRES FACTURAN."

Este lunes, el mismo día del adelanto, Velito también oficializó su relación con Paula Martínez, tripulante de cabina, y pidió que lo dejaran vivir en paz: "Llevamos separado casi 6 meses… Súper contento con que ella esté empezando su vida con una nueva relación y yo con mi pareja actual… Les pido de favor que dejen el chisme."

El 9 de abril había estrenado "Cuidámela" junto a Dany Ome y Kevincito El 13, con versos de arrepentimiento que todos interpretaron como dedicados a Thalía: "Sé que le hice daño al nadar con otros peces… pero deseo que seas feliz, si al final te lo mereces."

"No ha salido y ya es un éxito", resumió un seguidor. "Te echo de menos" se estrena este viernes 17 de abril.