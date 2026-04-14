Velito El Bufón lanzó este lunes el adelanto de su nuevo tema, "Te echo de menos", y las redes explotaron: sus seguidores no tardaron en bautizarlo como "el Shakiro de Cuba".
El clip, publicado en Instagram, acumula miles reproducciones en pocas horas, y la canción ni siquiera ha salido todavía.
La letra del adelanto lo dice todo: "Me mudé de casa, quemé nuestras fotos, hice un perfil nuevo en el Instagram. Cambié mi rutina, cambié hasta mi dieta, pero en el fondo todo sigue igual. Dormí en otra cama, a veces otra boca, probé un culito nuevo. De los más ricos. Y esta película no cambió el drama, yo no te superó. Te echo de menos, ¿por qué no lo intentamos y volvemos? Verte con otro me mata de celos".
El timing fue imposible de ignorar: el adelanto se publicó exactamente el día del cumpleaños número 21 de Thalía, su ex pareja y madre de sus dos hijos, quien celebraba ese mismo día en Varadero junto a Harold Iglesias, el creador digital con quien se le vincula sentimentalmente.
Los comentarios más populares del post apuntan directo a ella. "En vez de sacar el tema el viernes, sácalo hoy que es su cumpleaños", escribió un seguidor con 302 likes. "Pa Talia 3", sumó otro con 172 likes.
Pero el comentario que más ruido hizo fue uno que lo comparó con la cantante colombiana: "El Shakiro de Cuba", en referencia a la estrategia de Shakira de convertir su ruptura con Piqué en una cadena de éxitos musicales.
La comparación corrió rápido entre los fans. "Ni Shakira sacó tantos temas cuando se dejó de Piqué", escribió un usuario. Otro lo analizó sin rodeos: "Que inteligente él, si le sabe a esto: ahora que hay polémica con su ex pareja, suelta todos esos temas."
No faltaron quienes leyeron la jugada con claridad: "En términos de comprensión, deberían comprender que el objetivo de estos temas es monetizar la situación polémica de su separación. Paren de decirle que vuelvan."
Otros simplemente celebraron el nuevo paradigma masculino: "AHORA es los hombres ya no celan, no hacen papelazos, los HOMBRES FACTURAN."
Este lunes, el mismo día del adelanto, Velito también oficializó su relación con Paula Martínez, tripulante de cabina, y pidió que lo dejaran vivir en paz: "Llevamos separado casi 6 meses… Súper contento con que ella esté empezando su vida con una nueva relación y yo con mi pareja actual… Les pido de favor que dejen el chisme."
El 9 de abril había estrenado "Cuidámela" junto a Dany Ome y Kevincito El 13, con versos de arrepentimiento que todos interpretaron como dedicados a Thalía: "Sé que le hice daño al nadar con otros peces… pero deseo que seas feliz, si al final te lo mereces."
"No ha salido y ya es un éxito", resumió un seguidor. "Te echo de menos" se estrena este viernes 17 de abril.
Preguntas frecuentes sobre Velito El Bufón y su nueva canción "Te echo de menos"
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Velito El Bufón es llamado "el Shakiro de Cuba"?
Velito El Bufón ha sido apodado "el Shakiro de Cuba" debido a su estrategia de lanzar canciones inspiradas en su ruptura amorosa con Thalía, similar a como Shakira lo hizo con su separación de Piqué. Este enfoque ha captado la atención de sus seguidores y generado comparaciones en las redes sociales.
¿Velito El Bufón dedica su nueva canción "Te echo de menos" a su ex Thalía?
Aunque Velito El Bufón no menciona explícitamente el nombre de Thalía en su canción "Te echo de menos", las letras y el momento del lanzamiento sugieren que está dirigida a ella. La canción se publicó el día del cumpleaños de Thalía y toca temas sentimentales que muchos interpretan como un reflejo de su relación pasada.
¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores a la nueva canción de Velito El Bufón?
La reacción de los seguidores ha sido intensa, con miles de reproducciones del adelanto de la canción en pocas horas. Muchos han comentado en redes sociales, especulando sobre la inspiración detrás del tema y comparando a Velito con Shakira por su forma de abordar la ruptura en su música.
¿Cómo ha manejado Velito El Bufón su separación de Thalía en público?
Velito El Bufón ha sido muy público sobre su separación, utilizando sus canciones para expresar sus sentimientos y asegurar apoyo económico a Thalía y sus hijos. Aunque ha pedido que se deje el chisme, su música y declaraciones han mantenido el tema en el centro de atención.
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