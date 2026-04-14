Sigue en prisión el cubano que escribió "no monto clarias ni chivatos" en su triciclo

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Felipe Rodríguez Ledesma, un cubano de 68 años, conductor de un triciclo en San Antonio de los Baños, lleva más de 40 días preso por colocar un cartel en su bicitaxi eléctrico que decía: "No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres".

Fue arrestado el 3 de marzo en esa localidad de la provincia de Artemisa, y hasta hoy ningún tribunal ha evaluado su caso ni se ha pronunciado sobre su situación legal.

Su hermana, Maggie Y. Ale Agüero, ha sido la principal voz de denuncia en redes sociales y alerta sobre una situación que pone en riesgo directo la vida de Felipe: el marcapasos que caducó el día 23 de marzo y no ha podido ser reemplazado porque en Cuba no existe el equipo necesario para sustituirlo.

"Felipe es un hombre de 68 años, enfermo conectado a un marcapasos que caducó el día 23 de marzo, pero en Cuba, la que fue llamada potencia médica, no hay un equipo para sustituirlo", escribió Agüero en Facebook, responsabilizando a la policía, la Seguridad del Estado y a la dictadura por la vida e integridad física y mental de su hermano.

El cartel que le costó la libertad usaba dos términos del argot político cubano: "clarias", expresión despectiva para referirse a militantes o simpatizantes del Partido Comunista, y "chivatos", palabra con la que se designa a los informantes de la Seguridad del Estado.

Odaly H. Rizo, vecina de San Antonio de los Baños, fue la primera en dar a conocer el caso públicamente y describió a Felipe como uno de los seres que conoces y se te ilumina el día por sus ocurrencias y su buen humor.

También denunció que el agente que lo arrestó lo amenazó diciéndole "me dan ganas de darte un tiro aquí mismo" y que lo golpeó siendo un hombre "desvalido y enfermo".

"Esto no es delito, él es dueño de su vehículo y puede montar a quien le parezca", escribió Rizo en Facebook.

Facebook Maggie Agüero

El caso se agravó cuando las autoridades anunciaron su intención de confiscar el triciclo de Felipe para entregarlo al gobierno local, a pesar de que ningún juez ha conocido el caso.

Un instructor policial ya habría comunicado esta decisión a la familia. "Ni siquiera un juez imparcial ha conocido su caso, pero ya disponen de lo que sigue siendo su propiedad", denunció Agüero.

El vehículo, un bicitaxi eléctrico marca XINGE de fabricación china, fue comprado por Felipe con su propio esfuerzo y con ayuda de familiares y amigos, no fue otorgado por el gobierno.

El caso de Felipe se inscribe en un patrón de represión sistemática documentado por organizaciones de derechos humanos.

Agüero resumió así la situación de su hermano: "Su delito es ser libre y decidir a quién monta en su vehículo". Y lanzó una advertencia a todos los cubanos: "Hoy es mi hermano preso, mañana puede ser el tuyo".