Parque japonés de Camagüey: De la diversión al abandono y el olvido

Un vídeo publicado en Facebook por la página La Hora de Cuba muestra el estado actual del Parque Infantil Camilo Cienfuegos de Camagüey, conocido popularmente como el Parque Japonés: sin electricidad, con el tren convertido en chatarra, la piscina con agua estancada, los caballitos rotos y los flamencos reemplazados por chivos.

La grabación, protagonizada por la influencer camagüeyana Nara Yack recorre las instalaciones del que fue durante décadas el principal espacio de recreación infantil de la provincia y hoy luce como un parque fantasma.

"Hoy en el parque japonés para mostrarle lo que queda de él. Con lo primero que nos topamos es con este tren, este es el que daba la vuelta por la ciudad. No hay corriente, no voy a poder montar ningún aparato, está hecho leñas", se escucha decir a la creadora de contenido mientras recorre unas instalaciones en estado de ruina.

El parque, inaugurado en julio de 1976 por Fidel Castro, fue durante años un referente de la infancia camagüeyana. En sus mejores tiempos contaba con atracciones como aviones, tazas de café, carrusel y otros juegos mecánicos que deleitaban a generaciones de niños de la provincia.

Lo que muestra el vídeo contrasta radicalmente con ese pasado. La piscina aparece con agua verde y estancada, los juegos mecánicos están oxidados o directamente destruidos, y donde antes había flamencos decorativos ahora pastan chivos, en una imagen que resume el nivel de abandono al que ha llegado el espacio.

El deterioro del Parque Japonés no es un caso aislado en Camagüey. El zoológico de la ciudad también ha sido denunciado este mes por la desnutrición extrema de sus leones, mientras que otros espacios públicos como el Lago de los Sueños y el parque de Vista Hermosa también presentan graves problemas de mantenimiento.