Parque japonés de Camagüey: De la diversión al abandono y el olvido

Un vídeo publicado en Facebook por la página La Hora de Cuba muestra el estado actual del Parque Infantil Camilo Cienfuegos de Camagüey, conocido popularmente como el Parque Japonés: sin electricidad, con el tren convertido en chatarra, la piscina con agua estancada, los caballitos rotos y los flamencos reemplazados por chivos.
La grabación, protagonizada por la influencer camagüeyana Nara Yack recorre las instalaciones del que fue durante décadas el principal espacio de recreación infantil de la provincia y hoy luce como un parque fantasma.
"Hoy en el parque japonés para mostrarle lo que queda de él. Con lo primero que nos topamos es con este tren, este es el que daba la vuelta por la ciudad. No hay corriente, no voy a poder montar ningún aparato, está hecho leñas", se escucha decir a la creadora de contenido mientras recorre unas instalaciones en estado de ruina.
El parque, inaugurado en julio de 1976 por Fidel Castro, fue durante años un referente de la infancia camagüeyana. En sus mejores tiempos contaba con atracciones como aviones, tazas de café, carrusel y otros juegos mecánicos que deleitaban a generaciones de niños de la provincia.
Lo que muestra el vídeo contrasta radicalmente con ese pasado. La piscina aparece con agua verde y estancada, los juegos mecánicos están oxidados o directamente destruidos, y donde antes había flamencos decorativos ahora pastan chivos, en una imagen que resume el nivel de abandono al que ha llegado el espacio.
El deterioro del Parque Japonés no es un caso aislado en Camagüey. El zoológico de la ciudad también ha sido denunciado este mes por la desnutrición extrema de sus leones, mientras que otros espacios públicos como el Lago de los Sueños y el parque de Vista Hermosa también presentan graves problemas de mantenimiento.
Preguntas frecuentes sobre el estado de deterioro de espacios recreativos en Camagüey, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual del Parque Japonés en Camagüey?
El Parque Japonés de Camagüey se encuentra en un estado de abandono total. Las instalaciones están deterioradas, sin electricidad, con atracciones oxidadas o destruidas, y el ambiente general es el de un lugar completamente descuidado.
¿Cómo afecta el abandono de espacios públicos en Camagüey a la comunidad?
El abandono de espacios públicos en Camagüey afecta negativamente a la comunidad al limitar las opciones de recreación y esparcimiento. Además, lugares deteriorados como fuentes con agua estancada pueden convertirse en focos de enfermedades, lo que representa un riesgo para la salud pública.
¿Qué otros lugares en Cuba enfrentan problemas similares al Parque Japonés?
Otros lugares en Cuba que enfrentan problemas similares incluyen el Parque Lenin en La Habana y el zoológico de Camagüey. Estos sitios han sido reportados por su estado de abandono, falta de mantenimiento y condiciones deplorables que afectan tanto a las instalaciones como a los animales en el caso de los zoológicos.
¿Qué impacto tiene la gestión estatal en el deterioro de los espacios públicos en Cuba?
La gestión estatal ha sido criticada por su ineficiencia en el mantenimiento de los espacios públicos en Cuba, lo que ha resultado en su deterioro. La falta de recursos, planificación y reacción ante denuncias han sido señaladas como causas principales del abandono que sufren estos lugares.
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