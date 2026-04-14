Rifirrafe diplomático por Irán provoca advertencias de EE. UU. a España

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La Embajada de Estados Unidos en Madrid publicó este lunes un gráfico que muestra a ese país como el mayor inversor extranjero en España, con 10.009 millones de euros y más de 330.000 puestos de trabajo generados en 2025, en un mensaje ampliamente interpretado como una advertencia velada en plena crisis diplomática entre ambos países por la Operación Furia Épica.

La tensión entre Washington y Madrid se disparó tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que España se declaró totalmente en contra, así como el tránsito por el espacio aéreo español, a aeronaves estadounidenses implicadas en la operación militar conjunta lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, confirmó la prohibición el 30 de marzo con una declaración tajante: "España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace ni lo hará la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra".

La respuesta de Washington fue inmediata y contundente. El presidente Donald Trump calificó a España de socio terrible y amenazó con cortar todo el comercio bilateral, mientras que días después reiteró: "Puede que corte todo el comercio con ellos".

El secretario de Estado Marco Rubio también arremetió contra Madrid el 31 de marzo, cuestionando la utilidad de la alianza atlántica: "Tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a proteger y que nos niega el uso de su espacio aéreo y presume de ello, que nos niega el uso de sus bases. Y entonces te preguntas, ¿qué gana Estados Unidos?".

Como represalia inmediata, Washington trasladó al menos 15 aviones cisterna KC-135 Stratotanker desde las bases españolas hacia la base alemana de Ramstein y otras ubicaciones.

En ese contexto, el gráfico publicado este lunes por la Embajada de EE. UU. en Madrid, basado en datos del Ministerio de Economía español, evidencia la magnitud de la dependencia económica: la inversión estadounidense en España triplica prácticamente a la del segundo país, Francia, que aportó 3.270 millones de euros en 2025.

Sánchez respondió este martes desde Pekín, donde se reunió con el presidente chino Xi Jinping, defendiendo que la postura de España no debe ofender a nadie y lamentando que quienes critican a gobiernos que violan el derecho internacional se vean luego "sometidos a la amenaza de esos países".