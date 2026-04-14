Cubana pierde cita consular por "sorpresa" en el pasaporte: "Sé cuánto me ama mi hijo"

La cubana Meysel Pereira descubrió, justo el día en que tenía programada una cita consular, que su hijo Xavier, de siete años, había escrito con tinta roja las frases "TE AMO MAMÁ" y su nombre en las páginas de visas de su pasaporte cubano.

El hallazgo, que la mujer compartió en un video en Facebook, le arruinó el trámite de forma inmediata y la dejó entre la risa y el llanto.

"Tengo cita para el consulado y hoy, sacando mi pasaporte, me encuentro con esta gran sorpresa. No sé si reír, no sé si llorar. Yo lo que sí sé, de lo que estoy muy segura es que mi hijo me ama", relató Meysel.

En las páginas intervenidas por el niño se puede leer, en la página izquierda, "TE AMO MAMÁ" con un corazón, y en la derecha, "XAVIER R." junto a un corazón.

Meysel no ocultó el impacto práctico del gesto: "Este niño fue lo último que trajo el barco. Así que se jodió el trámite del consulado", dijo con humor en el video.

También bromeó sobre la situación con una frase que resume la mezcla de sentimientos: "Ya no necesito cita si tengo el embajador en la casa".

Desde el punto de vista legal, el daño es real y sin vuelta atrás. Según las normativas internacionales sobre documentos de viaje, cualquier pasaporte que presente escritura, alteraciones o anotaciones no autorizadas pierde su validez de forma inmediata, independientemente de que la intervención haya sido intencional o accidental.

Esto obliga a Meysel a solicitar un nuevo pasaporte, un proceso que para los cubanos en el exterior implica un costo de aproximadamente 180 dólares, según las tarifas vigentes desde 2022 y confirmadas en enero de este año por el propio Gobierno cubano, que desmintió entonces rumores de un aumento de precios.

A ese gasto se suma la dificultad de conseguir una nueva cita consular, un problema crónico para la diáspora cubana, debido a que la demanda supera con creces la capacidad de atención de los consulados, y las esperas pueden extenderse semanas o meses.

El contexto agrava aún más la situación. Desde el primero de abril de 2025, Cuba exige pasaporte vigente para que los cubanos puedan ingresar a la isla, lo que aumentó la presión sobre los trámites de renovación en el exterior.

Pese a todo, Meysel cerró su publicación con una reflexión que resonó entre sus seguidores: "A veces los planes cambian, pero hay detalles que te recuerdan lo que de verdad importa. Y lo único que tengo claro es que el amor siempre encuentra la forma de hacerse sentir".