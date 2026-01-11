Cuba mantiene el precio del pasaporte, pero impone el pago en divisas para residentes en el exterior

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano salió al paso en las últimas horas a informaciones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto aumento del precio del pasaporte para los cubanos residentes en el exterior.

El desmentido es técnicamente correcto porque las tarifas no han sido modificadas. El Ministerio de Justicia mantiene los mismos precios vigentes desde 2022, continuando la obtención del pasaporte para cubanos residentes en el exterior en un costo de 5,625 pesos cubanos, equivalentes a 234 dólares estadounidenses; mientras que la prórroga del documento se mantiene en 2,000 pesos cubanos, equivalentes a 83 dólares.

La aclaración fue hecha por Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, quien aseguró en la red social X que “no se ha aprobado ninguna modificación en las tarifas vigentes”. En efecto, los montos para la obtención y prórroga del pasaporte son los mismos que estaban en vigor desde 2022.

No obstante, la Resolución 486/2025 del Ministerio de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial, marca un cambio de enfoque relevante. Por primera vez, el propio texto legal reconoce que la actualización del esquema de cobros responde al “propósito de captar ingresos en moneda extranjera”, un argumento que no aparecía formulado de manera explícita en la normativa anterior, la Resolución 171/2022.

En la práctica, los cubanos residentes en el exterior ya venían pagando estos trámites en divisas a través de los consulados, por lo que la medida no supone una novedad para el bolsillo del migrante. El cambio está en el discurso del Estado, que deja de tratar el pasaporte únicamente como un trámite administrativo y lo integra abiertamente en una lógica de recaudación.

El elemento verdaderamente nuevo de la Resolución 486/2025 aparece en sus fundamentos. En uno de los “POR CUANTO”, el propio Ministerio de Justicia reconoce de manera explícita el objetivo económico detrás de la actualización de tarifas:

“A partir de la experiencia obtenida en la aplicación de la Resolución antes citada y los estudios realizados con el propósito de captar ingresos en moneda extranjera y de flexibilizar las opciones para el cobro de las tarifas previstas para los servicios jurídicos de obtención y legalización de documentos a surtir efectos dentro y fuera del territorio nacional…”

Este reconocimiento no figuraba en la Resolución 171/2022, que justificaba los cambios únicamente por razones administrativas y de reorganización de servicios.

Los propios consulados cubanos publican de forma habitual los costos de estos trámites en monedas extranjeras. En México, por ejemplo, la renovación del pasaporte se cobra en pesos mexicanos, mientras que en Bolivia el pago se exige en efectivo y en dólares estadounidenses, con requisitos específicos sobre los billetes aceptados.

La resolución también consolida el cobro en dólares u otras monedas libremente convertibles y refuerza el papel de bufetes especializados y oficinas consulares como canales habilitados para gestionar estos pagos fuera del país.

Todo ello ocurre en un contexto de profunda crisis económica, escasez de divisas y creciente dependencia de los ingresos procedentes de la emigración.

Así, mientras el Gobierno insiste en desmentir un aumento que no existe, el documento oficial confirma algo más de fondo, siendo el pasaporte cubano un servicio pagado y los emigrados continúan ocupando un lugar central en la estrategia financiera del Estado.