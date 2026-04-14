Autorizan a Flair Airlines a operar vuelos a Cuba en medio de la crisis de combustible

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La Agencia Canadiense de Transporte (CTA) autorizó a Flair Airlines para operar vuelos internacionales regulares a Cuba, según una decisión publicada el 8 de abril en el sitio web de la agencia.

En su resolución, citada por Pax News, la CTA señaló que "está satisfecha de que Flair cumpla con todos los requisitos aplicables para operar los vuelos", aunque la licencia queda sujeta a las condiciones establecidas en el Reglamento de Transporte Aéreo canadiense.

La decisión no incluyó fechas de lanzamiento ni horarios de vuelo concretos, por lo que aún se desconoce cuándo comenzarían a operar las rutas.

Flair Airlines es una aerolínea de bajo costo con sede en Edmonton, Alberta, que opera con flota de Boeing 737 MAX 8 y ha expandido sus rutas al Caribe en años recientes, con destinos como República Dominicana y México.

La autorización llega en medio de una crisis aérea sin precedentes hacia Cuba, desencadenada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano —que cubría dos tercios de las importaciones cubanas— y el cese de envíos de Pétroleos Mexicanos en el marco de sanciones de la administración Trump.

Desde el 10 de febrero, los aeropuertos cubanos quedaron sin combustible de aviación Jet A-1 disponible comercialmente, lo que obligó a las principales aerolíneas canadienses a suspender sus operaciones y repatriar a cerca de 27,900 turistas.

El impacto en el turismo ha sido devastador: Cuba registró 112,000 visitantes menos en enero y febrero de 2026 respecto al mismo período de 2025, con una ocupación hotelera que cayó al 18.9%.

El panorama de reanudaciones entre las aerolíneas canadienses es dispar.

Sunwing Vacations y Vacances WestJet Québec, operando a través de WestJet, planean retomar vuelos el 20 de junio con paquetes a Varadero y Cayo Coco desde Toronto, Montreal y Quebec.

Air Transat también anunció en un memorando a asesores de viajes que pospondrá su regreso a Cuba hasta al menos el 20 de junio.

Air Canadá ha ido más lejos y pospuso la reanudación de sus vuelos hasta el 1 de noviembre de 2026, citando "problemas operativos persistentes, como cortes de energía y el cierre de hoteles en la isla".

El gobierno del país norteño mantiene su alerta de viaje para Cuba en nivel naranja, que recomienda evitar los viajes no esenciales al país.

En este contexto de incertidumbre, la aprobación a Flair Airlines representa una señal de interés en el mercado cubano, aunque sin fechas concretas de inicio de operaciones que permitan anticipar cuándo se materializará la nueva ruta.