Piden prisión para cubano en Gran Canaria: Esto es lo que investiga la Fiscalía

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La Fiscalía española ha solicitado el procesamiento de un ciudadano cubano identificado como AMR por la presunta agresión sexual a una menor de 16 años en la madrugada del 6 de mayo de 2023, en una vivienda del sur de Gran Canaria, informó el medio local Maspalomas.

El caso está siendo tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana, y la Fiscalía pide que el procedimiento se traslade a la sección competente del Juzgado Provincial para su enjuiciamiento en juicio oral, lo que indica que la fase de instrucción está prácticamente concluida.

Según el escrito de acusación, el acusado colocó un colchón junto a la cama donde su hija dormía con su amiga, identificada como SDR, nacida en 2008 y realizó actos de carácter sexual. Luego, la menor fue al baño y rechazó la petición del acusado de un beso.

La denuncia fue presentada ese mismo día por la madre y representante legal de la menor ante la Policía Nacional de Maspalomas.

El informe pericial psicológico incluido en el expediente concluye que la víctima presenta secuelas emocionales, cognitivas y sociales compatibles con un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos vinculados a los hechos investigados.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual contra menor de 16 años, tipificado en el artículo 181.1 del Código Penal, y acusa a AMR como autor del delito en virtud de los artículos 27 y 28 del mismo texto legal. El escrito señala que no se aprecian circunstancias atenuantes ni agravantes.

Como pena principal, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, cifra que se sitúa en la mitad del rango de dos a seis años que establece el artículo 181.1 del Código Penal para este tipo de delito.

Además de la pena de cárcel, se piden cuatro años de libertad condicional supervisada tras el cumplimiento de la condena, con obligación de notificar cualquier cambio de domicilio o empleo.

La acusación también solicita la inhabilitación de la patria potestad durante seis años y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio durante ocho años. Se pide asimismo una orden de alejamiento que prohíba al acusado acercarse o comunicarse con la víctima durante cuatro años.

En el ámbito civil, la Fiscalía reclama una indemnización de 18,000 euros para la víctima, más los intereses legales correspondientes.

No es el primer caso de un ciudadano cubano procesado por delitos sexuales contra menores en Gran Canaria. En 2018, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas solicitó 17 años y diez meses de cárcel para otro cubano acusado de abusar de cinco menores a través de internet entre 2013 y 2014.