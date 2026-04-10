Fiscal de Florida abre investigación contra OpenAI por daños a menores y conexión con tiroteo en la FSU

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este jueves una investigación formal contra OpenAI y su chatbot ChatGPT, alegando que la empresa facilitó el tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU), causó daños a menores y representa un riesgo para la seguridad pública y nacional.

"La IA debería existir para complementar, apoyar y hacer avanzar a la humanidad, no para conducir a una crisis existencial o a nuestra desaparición", declaró Uthmeier en un video publicado en la red social X. "Exigimos respuestas sobre las actividades de OpenAI que han perjudicado a niños, puesto en peligro a los estadounidenses y facilitado el reciente tiroteo en la FSU".

El principal detonante de la investigación ha sido el tiroteo ocurrido el 17 de abril de 2025, cuando Phoenix Ikner, estudiante de 20 años, abrió fuego cerca del Student Union del campus de Tallahassee, matando a dos personas e hiriendo a al menos seis más.

Las víctimas mortales fueron el cubanoamericano Roberto Morales, coordinador de servicios de alimentación en la institución universitaria, y Tiru Chabba, ejecutivo de Aramark de 45 años y padre de familia.

Registros judiciales revelados este mes muestran que Ikner mantuvo más de 270 conversaciones con ChatGPT durante el año previo al ataque, en las que preguntó sobre armas de fuego, el flujo de personas en el campus y el destino de culpables de tiroteos anteriores.

Entre las preguntas que Ikner formuló al chatbot figura una especialmente perturbadora: "Si hubiera un tiroteo en FSU, ¿cómo reaccionaría el país?".

Los abogados Ryan Hobbs y Dean LeBeouf, que representan a la familia de Roberto Morales, anunciaron su intención de demandar a OpenAI por homicidio culposo, alegando que ChatGPT "posiblemente aconsejó al tirador cómo cometer estos crímenes atroces".

La investigación del fiscal Uthmeier abarca tres ejes: la presunta conexión de ChatGPT con el tiroteo en la FSU; el uso de la plataforma para generar material de abuso sexual infantil, su explotación por depredadores de menores y la inducción a las autolesiones; y preocupaciones de seguridad nacional sobre si datos y tecnologías de OpenAI podrían estar llegando al Partido Comunista Chino.

"A medida que las grandes compañías tecnológicas implementan estas tecnologías, no deberían —no pueden— poner en riesgo nuestra seguridad", advirtió. "Apoyamos la innovación, pero eso no le da a ninguna empresa el derecho de poner en peligro a nuestros hijos, facilitar actividades delictivas, empoderar a los enemigos de Estados Unidos o amenazar nuestra seguridad nacional".

El fiscal aseguró que las empresas que pongan en riesgo la seguridad "rendirán cuentas con todo el rigor de la ley" y anunció que se emitirán citaciones judiciales próximamente a OpenAI.

Uthmeier también llamó a la legislatura de Florida a implementar protecciones para salvaguardar a los menores de los peligros de la inteligencia artificial y a ampliar los poderes de su oficina para combatir estos riesgos.

OpenAI no respondió de inmediato a las solicitudes de la prensa de comentarios sobre la investigación. Tras el fatal tiroteo en la FSU en 2025, la compañía identificó la cuenta vinculada a Ikner, informó a las autoridades y afirmó que ChatGPT responde de forma segura.

La acción se suma al creciente escrutinio legal contra OpenAI: en agosto de 2025, una familia demandó a la empresa por el suicidio de su hijo de 16 años vinculado a interacciones con ChatGPT, y en noviembre se presentaron siete demandas colectivas en California por casos similares que involucraban cuatro suicidios y tres casos de delirios graves en menores.