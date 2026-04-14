Cuba pierde atractivo académico: Universidades cancelan intercambios mientras crecen las limitaciones en la isla

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La Universidad de Brown, una prestigiosa institución privada de Estados Unidos con sede en Providence, Rhode Island, anunció la suspensión de su programa de intercambio académico con la Universidad de La Habana para el otoño de 2026, en una decisión que vuelve a poner en evidencia cómo la crisis cubana impacta incluso en espacios tradicionales de cooperación educativa.

La medida fue justificada por la institución debido a las tensiones geopolíticas actuales y a la profunda escasez de recursos en la isla, agravada por las restricciones energéticas que enfrenta el país desde inicios de año.

El programa, coordinado por Brown a través del Consorcio de Estudios Avanzados en el Extranjero (CASA), reúne a 11 universidades de élite —entre ellas Harvard, Columbia, Cornell y Dartmouth— y permite que hasta ocho estudiantes por semestre realicen estancias académicas de 15 semanas en La Habana, combinando estudios universitarios con inmersión cultural.

La suspensión llega en un momento particularmente sensible. Según confirmó Jorge Cuéllar, profesor de estudios latinoamericanos y director del programa en Dartmouth, al periódico estudiantil The Dartmouth, al menos dos alumnos ya se habían comprometido con el intercambio previsto para el otoño, y ahora deberán replantear sus planes académicos en el extranjero.

Pero más allá del impacto en los estudiantes estadounidenses, la decisión refleja una realidad más profunda. Cuba se está quedando cada vez más aislada también en el ámbito académico internacional, en medio de una crisis que no da tregua.

La situación no es exclusiva de Brown. La Universidad de California en Berkeley también decidió posponer su programa “Cuba: Más allá de los íconos” hasta el verano de 2027, alegando preocupaciones por la crisis humanitaria en la isla. A esto se suma que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene desde 2018 una advertencia de viaje para Cuba, citando problemas de seguridad, criminalidad y, más recientemente, la inestabilidad del sistema eléctrico.

Quienes sí están en la isla ahora describen un panorama complejo. Tres estudiantes de Dartmouth que participan en el programa de primavera relataron una experiencia marcada por apagones constantes, limitaciones logísticas y nuevas restricciones de movilidad.

A diferencia de años anteriores, los alumnos no tienen permitido salir de La Habana. Gabriela Martínez, estudiante de la clase de 2028, explicó que los directores del programa buscan evitar riesgos ante una posible evacuación de emergencia. “No quieren que estemos en otra ciudad, lo que dificultaría mucho nuestro regreso a Estados Unidos”, señaló.

La medida, sin embargo, ha generado frustración entre los participantes. Camila Sánchez, de la clase de 2027, la calificó de “decepcionante”. “Todos tenemos curiosidad por explorar más la isla. Estamos intentando ver si, quizás hacia el final del programa, podemos obtener luz verde para hacerlo”, comentó.

En una Cuba marcada por apagones, escasez y crecientes dificultades para la vida cotidiana, incluso experiencias académicas que durante años sirvieron como puente entre la isla y el mundo comienzan a desmoronarse. Para muchos, la suspensión de estos programas no es solo un ajuste logístico: es otra señal del progresivo aislamiento que enfrenta el país.