Cuba pone sus industrias en manos rusas para salvar el régimen de La Habana

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El régimen cubano autorizó a empresas rusas la gestión directa de instalaciones de producción industrial en la isla, una cesión sin precedentes que profundiza la dependencia de La Habana respecto a Moscú –aunque seguran que no es así– en medio de la peor crisis económica y energética en décadas.

El anuncio fue formalizado en la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, celebrada el 31 de marzo y el primero de abril en San Petersburgo, y fue confirmado por Román Chekushov, secretario de Estado del Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, quien declaró que las empresas rusas tendrán acceso a la gestión de instalaciones de producción industrial en Cuba, según EA Daily.

Los sectores cubiertos por los acuerdos incluyen energía, transporte, industria automotriz, educación, comercio y producción de alimentos, con inversiones bilaterales proyectadas que superan los 1,000 millones de dólares, informó el gobierno ruso

Entre los proyectos concretos destaca la reanudación del ensamblaje de vehículos GAZ en Cuba durante 2026, la apertura de una oficina de distribución de esa marca —sumándose a la línea UAZ inaugurada en 2025— y el establecimiento de una flota de cincuenta taxis en La Habana con vehículos Moskvich.

En el sector energético, la empresa rusa Zarubezhneft avanza junto a la estatal cubana CUPET en el yacimiento de Boca de Jaruco, con una inversión de 100 millones de euros para perforar 30 nuevos pozos.

El pasado viernes, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, fue recibido en el Palacio de la Revolución por Miguel Díaz-Canel en el marco de las Consultas Intercancillerías entre ambos países.

Durante el encuentro, Díaz-Canel agradeció a Moscú el envío reciente de combustible y reconoció la gravedad de la situación: primero y el único combustible que hemos recibido en cuatro meses, y eso tiene un enorme sentido para nosotros".

El cargamento al que se refirió el gobernante llegó el 30 de marzo a bordo del petrolero Anatoly Kolodkin al puerto de Matanzas, con unas 100,000 toneladas de crudo —aproximadamente 730,000 barriles— en un momento en que el sistema eléctrico nacional había colapsado completamente el 16 de marzo, dejando sin electricidad a los 11 millones de habitantes de la isla.

Cuba produce apenas unos 40,000 barriles diarios de petróleo frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000, lo que la hace críticamente dependiente de importaciones que el régimen no puede costear ni garantizar por sus propios medios.

Ryabkov calificó el encuentro como una señal fuerte, tanto en la Federación de Rusia como en la comunidad internacional, del carácter especial de las relaciones que existen entre La Habana y Moscú, reportó TeleSur.