Marco Rubio lidera negociaciones de paz entre Israel y Líbano tras tres décadas sin diálogos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa este martes en un proceso de conversaciones entre Israel y Líbano en Washington, en lo que supone el primer acercamiento diplomático directo entre ambos países en más de tres décadas.

El encuentro reúne a los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, en un intento por abrir un canal político que permita avanzar primero hacia un alto el fuego y, más adelante, hacia negociaciones de mayor alcance para abordar los asuntos pendientes entre las dos naciones.

En redes sociales, el comentarista Eric Daugherty elogió el papel de Rubio y aseguró que estaba "a la altura de la ocasión”.

De acuerdo con la información publicada por Associated Press, Rubio participa en Washington junto al embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, dentro de un esfuerzo diplomático impulsado por la Casa Blanca para contener una guerra que ha sacudido al Líbano durante semanas.

Un conflicto abierto con fuerte impacto humanitario

La nueva ronda diplomática se produce en medio de una escalada bélica entre Israel y el grupo chií Hizbulá. Según los datos citados por AP, los ataques israelíes en Líbano han dejado al menos 2.089 muertos, entre ellos mujeres, niños y personal sanitario, además de miles de heridos y más de un millón de desplazados.

Mientras el ejército israelí mantiene operaciones en el sur del país vecino y busca neutralizar la capacidad militar de Hizbulá, Beirut aspira a que este nuevo canal de diálogo siente las bases para frenar la guerra y recuperar control institucional sobre su territorio.

Washington intenta abrir una vía política

Las conversaciones de este martes son vistas por el gobierno libanés como una oportunidad para encaminar una solución diplomática, aunque el panorama sigue marcado por profundas diferencias. Según el reporte de EFE, Beirut busca acordar un alto el fuego que permita después negociar soluciones más duraderas, mientras que la delegación israelí tiene como prioridad el desarme de Hizbulá y no contempla aceptar una tregua previa.

Esa brecha explica parte del escepticismo que rodea la cita en Washington. Hizbulá ha denunciado las conversaciones directas como una concesión inaceptable a Israel, y su líder, Naim Qassem, ha llegado a calificarlas como una humillación para el Estado libanés.

Primer diálogo directo desde 1993

La relevancia política del encuentro radica también en su carácter histórico. Según AP, se trata de las primeras conversaciones diplomáticas directas entre Israel y Líbano desde 1993, lo que coloca a Washington en el centro de una mediación especialmente delicada en Medio Oriente.

La participación de Rubio refuerza el peso de Estados Unidos en una crisis regional que también se cruza con las tensiones con Irán. De momento, no hay señales claras de un acuerdo inmediato, pero la sola apertura de este canal ya marca un giro significativo tras décadas sin diálogo formal entre ambos países.

Si las conversaciones logran sostenerse, podrían convertirse en el primer paso de una negociación más amplia para rebajar la tensión en la frontera norte de Israel y abrir una etapa distinta en la relación con Líbano, una de las más complejas y volátiles de la región.