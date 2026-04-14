Marco Rubio lidera negociaciones de paz entre Israel y Líbano tras tres décadas sin diálogos

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa este martes en un proceso de conversaciones entre Israel y Líbano en Washington, en lo que supone el primer acercamiento diplomático directo entre ambos países en más de tres décadas.
El encuentro reúne a los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, en un intento por abrir un canal político que permita avanzar primero hacia un alto el fuego y, más adelante, hacia negociaciones de mayor alcance para abordar los asuntos pendientes entre las dos naciones.
En redes sociales, el comentarista Eric Daugherty elogió el papel de Rubio y aseguró que estaba "a la altura de la ocasión”.
De acuerdo con la información publicada por Associated Press, Rubio participa en Washington junto al embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh Moawad, dentro de un esfuerzo diplomático impulsado por la Casa Blanca para contener una guerra que ha sacudido al Líbano durante semanas.
Un conflicto abierto con fuerte impacto humanitario
La nueva ronda diplomática se produce en medio de una escalada bélica entre Israel y el grupo chií Hizbulá. Según los datos citados por AP, los ataques israelíes en Líbano han dejado al menos 2.089 muertos, entre ellos mujeres, niños y personal sanitario, además de miles de heridos y más de un millón de desplazados.
Mientras el ejército israelí mantiene operaciones en el sur del país vecino y busca neutralizar la capacidad militar de Hizbulá, Beirut aspira a que este nuevo canal de diálogo siente las bases para frenar la guerra y recuperar control institucional sobre su territorio.
Washington intenta abrir una vía política
Las conversaciones de este martes son vistas por el gobierno libanés como una oportunidad para encaminar una solución diplomática, aunque el panorama sigue marcado por profundas diferencias. Según el reporte de EFE, Beirut busca acordar un alto el fuego que permita después negociar soluciones más duraderas, mientras que la delegación israelí tiene como prioridad el desarme de Hizbulá y no contempla aceptar una tregua previa.
Esa brecha explica parte del escepticismo que rodea la cita en Washington. Hizbulá ha denunciado las conversaciones directas como una concesión inaceptable a Israel, y su líder, Naim Qassem, ha llegado a calificarlas como una humillación para el Estado libanés.
Primer diálogo directo desde 1993
La relevancia política del encuentro radica también en su carácter histórico. Según AP, se trata de las primeras conversaciones diplomáticas directas entre Israel y Líbano desde 1993, lo que coloca a Washington en el centro de una mediación especialmente delicada en Medio Oriente.
La participación de Rubio refuerza el peso de Estados Unidos en una crisis regional que también se cruza con las tensiones con Irán. De momento, no hay señales claras de un acuerdo inmediato, pero la sola apertura de este canal ya marca un giro significativo tras décadas sin diálogo formal entre ambos países.
Si las conversaciones logran sostenerse, podrían convertirse en el primer paso de una negociación más amplia para rebajar la tensión en la frontera norte de Israel y abrir una etapa distinta en la relación con Líbano, una de las más complejas y volátiles de la región.
Preguntas frecuentes sobre las negociaciones de paz entre Israel y Líbano lideradas por Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Qué papel juega Marco Rubio en las negociaciones entre Israel y Líbano?
Marco Rubio, como secretario de Estado de Estados Unidos, lidera las conversaciones de paz entre Israel y Líbano en un esfuerzo diplomático por abrir un canal político que permita avanzar hacia un alto el fuego y, posteriormente, hacia negociaciones más amplias.
¿Cuál es el principal objetivo de las conversaciones entre Israel y Líbano?
El principal objetivo es establecer un alto el fuego entre Israel y Líbano y abrir un camino para negociaciones más amplias que aborden los conflictos pendientes entre ambos países, especialmente en el contexto de la escalada bélica con Hizbulá.
¿Por qué las conversaciones actuales entre Israel y Líbano son históricas?
Las conversaciones son históricas porque son las primeras negociaciones diplomáticas directas entre ambos países desde 1993. Este encuentro marca un giro significativo y coloca a Washington en el centro de una mediación delicada en Medio Oriente.
¿Por qué Hizbulá se opone a las conversaciones de paz entre Israel y Líbano?
Hizbulá se opone a las conversaciones porque las considera una concesión inaceptable a Israel, calificándolas como una humillación para el Estado libanés y denunciando que no representan los intereses de su grupo ni del Líbano en general.
¿Cómo influye el contexto regional en las negociaciones entre Israel y Líbano?
El contexto regional es complejo, con Estados Unidos e Irán involucrados en un alto el fuego que no incluye a Líbano. Esto agrega tensión a las conversaciones, ya que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano continúan y no están cubiertos por la tregua con Irán, complicando aún más el escenario diplomático.
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