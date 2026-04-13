Macron recibe a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, para discutir transición democrática en Venezuela

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El presidente francés Emmanuel Macron recibió este lunes a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, en el Palacio del Elíseo de París para abordar la situación política en Venezuela y la importancia de lograr una transición democrática en ese país.

Macron confirmó el encuentro a través de su cuenta en X: "Recibí a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos evocamos su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo".

El Elíseo no organizó rueda de prensa ni presencia de medios en el recinto; la comunicación oficial se realizó exclusivamente a través de redes sociales.

La reunión con Macron inaugura la gira europea de Machado, que continuará en España entre el 17 y 18 de abril.

En Madrid, recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida el viernes 17 de abril en la Casa de la Villa, distinción que anteriormente han recibido figuras como Juan Guaidó y Edmundo González Urrutia.

El alcalde Martínez-Almeida justificó el reconocimiento señalando que se otorga "por su compromiso con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal".

El sábado 18 de abril, Machado se reunirá con la diáspora venezolana junto al presidente legítimo Edmundo González Urrutia, y sostendrá encuentros con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y Pedro Rollán.

La gira europea llega tras una intensa agenda en Estados Unidos, donde Machado se reunió con Donald Trump, Marco Rubio y Ted Cruz.

Francia ha sido uno de los países europeos más activos en exigir una transición democrática en Venezuela. Macron celebró en enero la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la denominada "Operación Resolución Absoluta", lo calificó de dictador y reconoció a González Urrutia como ganador legítimo de las elecciones venezolanas de 2024.

Desde la captura de Maduro el tres de enero de 2026 y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Venezuela vive un proceso de apertura parcial que incluye la liberación de presos políticos y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero sin fecha fijada para nuevas elecciones.

Machado es la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, galardón que le fue otorgado el 10 de octubre de 2025. El Comité Noruego del Nobel la describió como "una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

Según una encuesta de The Economist y Premise realizada en enero de 2026, el 80% de los venezolanos apoyó la captura de Maduro y dos tercios exigieron nuevas elecciones presidenciales, una demanda que al día de hoy sigue sin respuesta concreta por parte de las autoridades en Caracas.