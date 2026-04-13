"Cuba es otra historia": Las palabras de Trump que dejan más dudas que certezas

El presidente Donald Trump declaró este lunes, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que su administración tal vez se detenga en Cuba después de terminar con esto, sin aclarar qué significa exactamente "detenerse" ni cuándo concluiría el asunto al que se refería.

La frase surgió cuando un periodista le preguntó sobre una contradicción evidente en su política hacia la isla: Trump había prometido imponer aranceles a los países que enviaran combustible a Cuba, pero luego declaró que no tenía problema con esos envíos.

La respuesta del presidente fue deliberadamente ambigua: "Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país terriblemente gobernado durante mucho tiempo. Tiene un mal sistema. Ha sido muy opresiva".

Trump añadió que la comunidad cubanoamericana, que "casi en su totalidad votó" por él, ha sufrido con familiares golpeados, asaltados y en muchos casos muertos en la isla, a la que calificó de "nación en quiebra".

Cuando el periodista le preguntó si había dicho "tal vez nos detengamos", Trump no aclaró nada.

El contexto inmediato de esa frase es determinante: ese mismo lunes, Trump anunció un bloqueo naval del Estrecho de Ormuz contra Irán, tras el colapso de 21 horas de negociaciones en Islamabad, Pakistán.

La Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero junto a Israel, había destruido el 90% de los misiles iraníes, hundido 158 barcos de la armada iraní y eliminado a 49 altos funcionarios militares, incluido el líder supremo Alí Jamenei.

Es en ese escenario bélico activo donde Trump sitúa a Cuba: algo que atenderá "después de terminar con esto".

La ambigüedad de la expresión inglesa "stop by" —que puede significar tanto una visita diplomática como una acción de otro tipo— no fue despejada por el presidente, y alimenta las dudas sobre qué tiene realmente planeado.

Las declaraciones de este lunes se suman a una retórica que Trump ha escalado desde enero de 2026, cuando firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró al régimen cubano una "amenaza inusual" para la seguridad nacional e impuso aranceles a países que le suministren petróleo.

El 16 de marzo dijo que "tendría el honor de tomar Cuba". El 28 de marzo, en una cumbre en Miami, afirmó "Cuba es la siguiente" y añadió de inmediato: "Por favor, finjan que no dije eso". El 30 de marzo, a bordo del Air Force One, sostuvo: En poco tiempo, va a fracasar, y estaremos allí para ayudarla.

Sin embargo, en paralelo a esa retórica, Trump autorizó el paso del petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 730,000 barriles de crudo hacia Cuba a finales de marzo, justificándolo como gesto humanitario: "Prefiero dejarlo entrar, sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y otras cosas básicas".

Esa contradicción entre discurso y acción es el núcleo del problema que rodea la política de Washington hacia La Habana.

En el plano diplomático, la vicecanciller cubana Josefina Vidal confirmó el 8 de abril a la agencia AFP que no existe una negociación estructurada, sino solo "contactos iniciales", mientras el Departamento de Estado afirmaba ese mismo día que las conversaciones continúan al más alto nivel.

Este lunes, Bloomberg reportó que el gobernante Miguel Díaz-Canel declaró en el programa Meet the Press de NBC que Cuba está "abierta a la inversión extranjera en exploración y perforación petrolera" y que Cuba estará feliz de recibir a empresas estadounidenses que quieran venir y participar.

El secretario de Estado Marco Rubio ha sido más directo en sus exigencias: Su sistema de gobierno tiene que cambiar.