Descemer Bueno anticipa cómo cree que será el golpe de Trump contra el régimen cubano

El músico cubano Descemer Bueno afirmó este martes, en entrevista con CiberCuba, que la política de Donald Trump y Marco Rubio hacia Cuba responde a un plan deliberado y bien ejecutado, y que sus aparentes ambigüedades son una táctica calculada, no una señal de indecisión.

El detonante de sus declaraciones fue la frase que pronunció Trump el pasado lunes en la Casa Blanca: "Quizás pasemos por Cuba cuando termine con Irán", una afirmación que generó debate sobre si Washington actuará o no contra el régimen cubano.

Descemer rechazó la lectura pesimista. "La gente pierde las esperanzas, pero yo creo que esa es un poco la manera del presidente de los Estados Unidos y de Marco Rubio de hacer las cosas", dijo.

Para el artista, esa ambigüedad es estratégica: "Creo que tienen que desinformar un poco para que se den las cosas de la manera en la que ellos las planean."

Su conclusión fue directa: "Yo creo que esto está totalmente planeado, totalmente estudiado y que va a ser un golpe certero y muy rápido."

Descemer comparó el estilo de Trump con el de un hombre de negocios que mantiene sus cartas ocultas hasta el último momento, y citó a José Martí para reforzar su argumento: "Hay muchas cosas que tienen que estar en silencio para que se puedan lograr."

También elogió al Secretario de Estado Marco Rubio, a quien describió como "una persona que se ve que no abandona ni a los suyos ni a sus ideas", calificándolo de "totalmente extraordinario y formidable". Relató haberlo conocido personalmente en un estudio de televisión, solo y sin escolta.

El músico trazó un paralelismo directo con Venezuela: recordó que los venezolanos tampoco creían que Nicolás Maduro caería, hasta que el 3 de enero de 2026 la DEA lo capturó en Caracas en la operación conocida como Determinación Absoluta. "Eso les cambió la vida", señaló, sugiriendo que algo similar podría ocurrir en Cuba.

Sobre las declaraciones del Encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, quien ha predicho repetidamente un cambio histórico en Cuba durante 2026, Descemer fue categórico: "Lo que diga Mike Hammer para mí va a misa."

El artista también denunció la infiltración silenciosa del régimen cubano en Miami. "Cuando vas por Coral Gables en cada cuadra hay varios negocios que envían dinero a Cuba. En Hialeah es multiplicado", afirmó.

Descemer reconoció la paradoja de apoyar a Trump mientras miles de cubanos son deportados, incluidos portadores del formulario I-220A sin antecedentes delictivos, pero defendió que históricamente solo los gobiernos republicanos han actuado contra dictaduras. "Ningún gobierno demócrata ha hecho nada ni por Cuba, ni por Venezuela, ni por Nicaragua", sostuvo.

El músico, coautor de "Patria y Vida" —himno del 11J que ganó dos Grammy Latinos en 2021— fue censurado en radio y televisión cubanas desde julio de 2020 tras llamar al régimen "delincuentes y racistas", y desalojado de su finca en Alquízar en noviembre de ese mismo año.

Su postura política le ha costado que sus conciertos en España bajen a la mitad de asistencia y la pérdida de amistades, pero mantiene su posición sin concesiones: "No soy de medias tintas, prefiero decir lo que soy, y si tengo que dejar de hacer shows y esperar a que Cuba sea libre, lo haré."